Le tour du marais d’Isle Saint-Quentin Aisne

Le tour du marais d’Isle A pieds

Le tour du marais d’Isle Du parking avenue Léo-Lagrange à Saint-Quentin 02100 Saint-Quentin Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

En pleine ville, cette balade traverse la Réserve Naturelle des Marais d’Isle au coeur de Saint-Quentin et vous

plonge dans le royaume des oiseaux d’eau, du chevreuil et des plantes des marais.

English :

Right in the heart of the city, this walk crosses the Marais d’Isle Nature Reserve in the heart of Saint-Quentin and you will be able to

dives into the realm of waterfowl, deer and marsh plants.

Deutsch :

Mitten in der Stadt führt dieser Spaziergang durch das Naturschutzgebiet Marais d’Isle im Herzen von Saint-Quentin und lässt Sie

taucht in das Reich der Wasservögel, des Rehwildes und der Sumpfpflanzen ein.

Italiano :

In piena città, questa passeggiata attraversa la Riserva Naturale del Marais d’Isle, nel cuore di Saint-Quentin, e vi immerge nel regno degli uccelli acquatici, dei cervi e delle piante palustri

e vi immerge nel regno degli uccelli acquatici, dei cervi e delle piante palustri.

Español :

En pleno centro de la ciudad, este paseo atraviesa la Reserva Natural del Marais d’Isle, en el corazón de Saint-Quentin, y le sumerge en el reino de las aves acuáticas, los ciervos y las plantas de las marismas

y te sumerge en el reino de las aves acuáticas, los ciervos y las plantas de las marismas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-01-27 par Agence Aisne Tourisme