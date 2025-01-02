Les chemins de la Guerre de Cent Ans Châteauroux Indre

Les chemins de la Guerre de Cent Ans
39 rue de Chauvigny
36000 Châteauroux
Indre
Centre-Val de Loire

La fédération des chemins de la guerre de Cent Ans propose de faire découvrir la guerre de Cent Ans en Berry à travers de nombreux sites lors de visites guidées et commentées. Nous proposons aussi durant l’été un tournoi de Béhourd, des visites guidées, des visites interactives et un jeu d’énigmes.

http://www.cheminsguerrecentans.com/ +33 6 03 95 61 67

English : The paths of the Hundred Years War

The Fédération des Chemins de la Guerre de Cent Ans offers discovery of the Hundred Years’ War in Berry with many sites, tourist trails and guided, commentated visits.

Deutsch :

Die Fédération des chemins de la guerre de Cent Ans bietet die Möglichkeit, den Hundertjährigen Krieg in der Region Berry an zahlreichen Orten bei geführten und kommentierten Besichtigungen zu entdecken. Außerdem bieten wir im Sommer ein Béhourd-Turnier, Führungen, interaktive Besichtigungen und ein

Italiano :

La federazione dei sentieri della Guerra dei Cento Anni propone di far scoprire la Guerra dei Cento Anni a Berry attraverso numerosi siti durante visite guidate e commentate. Durante l’estate, offriamo anche un torneo di Béhourd, visite guidate, visite interattive e un gioco di puzzle.

Español :

La federación de senderos de la Guerra de los Cien Años propone hacer descubrir la Guerra de los Cien Años en Berry a través de numerosos sitios durante visitas guiadas y comentadas. Durante el verano, también ofrecemos un torneo de Béhourd, visitas guiadas, visitas interactivas y un juego de rompec

