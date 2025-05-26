LES ÉTANGS DU BOIS JOALLAND ET DE GUINDREFF Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR LES ÉTANGS DU BOIS JOALLAND ET DE GUINDREFF 44600 Saint-Nazaire Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 7500.0 Tarif :

Balade au bord de l’eau, calme et oisive des bassins. Aujourd’hui Guindreff est le paradis des pêcheurs tandis que le Bois Joalland fait la joie des amateurs de sports nautiques et ses abords, celle des coureurs.

https://www.saint-nazaire-tourisme.com/decouvrir/decouvrir-la-nature/balades-et-randonnees-a-pied/

English :

Stroll along the water’s edge, calm and idle by the pools. Today, Guindreff is a fisherman’s paradise, while Bois Joalland is a water sports enthusiast’s paradise and a runner’s paradise.

Deutsch :

Spaziergang am Wasser, Ruhe und Müßiggang an den Becken. Heute ist Guindreff ein Paradies für Angler, während der Bois Joalland die Freude der Wassersportler und seine Umgebung die der Läufer ist.

Italiano :

Passeggiate lungo la riva dell’acqua, tranquille e inattive presso le piscine. Oggi Guindreff è il paradiso dei pescatori, mentre il Bois Joalland è il paradiso degli appassionati di sport acquatici e dei corridori.

Español :

Pasee al borde del agua, tranquilo y ocioso junto a los estanques. Hoy en día, Guindreff es el paraíso de los pescadores, mientras que el Bois Joalland es el paraíso de los aficionados a los deportes náuticos y de los corredores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par eSPRIT Pays de la Loire