LES ÎLES D’INDRE Indre Loire-Atlantique

LES ÎLES D'INDRE 44610 Indre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Anciens îlots rocheux, Indret, Basse-Indre et Haute-Indre constituent aujourd’hui l’unique commune d’Indre, à cheval sur la Loire.
English:
Former rocky islets, Indret, Basse-Indre and Haute-Indre are today the only commune of Indre, straddling the Loire.
Deutsch:
Ehemalige Felseninseln, Indret, Basse-Indre und Haute-Indre bilden heute die einzige Gemeinde von Indre, die an der Loire liegt.
Italiano:
Un tempo isole rocciose, Indret, Basse-Indre e Haute-Indre formano oggi l’unico comune dell’Indre, a cavallo della Loira.
Español:
Indret, Basse-Indre y Haute-Indre, antiguamente islas rocosas, forman ahora el único municipio de Indre, a caballo del Loira.
