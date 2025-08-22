LES ÎLES D’INDRE Indre Loire-Atlantique

LES ÎLES D’INDRE

LES ÎLES D’INDRE 44610 Indre Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 7700.0 Tarif :

Anciens îlots rocheux, Indret, Basse-Indre et Haute-Indre constituent aujourd’hui l’unique commune d’Indre, à cheval sur la Loire.

http://www.indre44.fr/ +33 2 40 85 45 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Former rocky islets, Indret, Basse-Indre and Haute-Indre are today the only commune of Indre, straddling the Loire.

Deutsch :

Ehemalige Felseninseln, Indret, Basse-Indre und Haute-Indre bilden heute die einzige Gemeinde von Indre, die an der Loire liegt.

Italiano :

Un tempo isole rocciose, Indret, Basse-Indre e Haute-Indre formano oggi l’unico comune dell’Indre, a cavallo della Loira.

Español :

Indret, Basse-Indre y Haute-Indre, antiguamente islas rocosas, forman ahora el único municipio de Indre, a caballo del Loira.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-07-10 par eSPRIT Pays de la Loire