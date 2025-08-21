Les incontournables à Baume-les-Dames Vieille ville, vallée du Doubs et sources du Cusancin Baume-les-Dames Doubs

Les incontournables à Baume-les-Dames Vieille ville, vallée du Doubs et sources du Cusancin Bus

Les incontournables à Baume-les-Dames Vieille ville, vallée du Doubs et sources du Cusancin Place de la République 25110 Baume-les-Dames Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

Faites une promenade imprégnée d’Histoire Un circuit à pied au départ de l’Office de Tourisme vous est proposé pour découvrir la vieille ville de l’Hôtel Particulier des Sires de Neufchâtel à l’Abbaye en passant par la Chapelle du Saint-Sépulcre, Baume-les-Dames vous livre son histoire! Plusieurs pauses gourmandes s’offrent à vous en chemin arrêtez-vous dans les pâtisseries et goûtez les spécialités baumoises !

http://www.ot-paysbaumois.fr/ +33 3 81 84 27 98

English :

Take a walk steeped in history: A walking tour starting from the Tourist Office is offered to discover the old town: from the Hôtel Particulier des Sires de Neufchâtel to the Abbey, passing by the Chapelle du Saint-Sépulcre, Baume-les-Dames reveals its history! Several gourmet breaks are offered to you on the way: stop in the pastry shops and taste the specialties of Baume!

Deutsch :

Machen Sie einen geschichtsträchtigen Spaziergang: Vom Fremdenverkehrsamt aus können Sie einen Rundgang durch die Altstadt unternehmen: Vom Hôtel Particulier des Sires de Neufchâtel über die Chapelle du Saint-Sépulcre bis hin zur Abtei Baume-les-Dames erzählt Ihnen seine Geschichte! Unterwegs bieten sich Ihnen mehrere Schlemmerpausen an: Halten Sie in den Konditoreien an und probieren Sie die Spezialitäten von Baume-les-Baume!

Italiano :

Passeggiate nella storia: un tour a piedi con partenza dall’Ufficio del Turismo vi propone di scoprire la città vecchia: dall’Hôtel Particulier des Sires de Neufchâtel all’Abbazia passando per la Chapelle du Saint-Sépulcre, Baume-les-Dames rivela la sua storia! Lungo il percorso sono previste diverse soste gastronomiche: fermatevi nelle pasticcerie e assaggiate le specialità di Baume!

Español :

Dé un paseo cargado de historia: desde la Oficina de Turismo se ofrece un recorrido a pie para descubrir el casco antiguo: desde el Hôtel Particulier des Sires de Neufchâtel hasta la Abadía, pasando por la Chapelle du Saint-Sépulcre, Baume-les-Dames revela su historia Hay varias pausas gastronómicas por el camino: ¡deténgase en las pastelerías y deguste las especialidades de Baume!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data