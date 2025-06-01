Les incontournables de Pau, capitale royale Pau Pyrénées-Atlantiques
Place Royale 64000 Pau Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 3800.0 Tarif :
Ce parcours vous propose une plongée à travers neuf siècles d’une histoire foisonnante qui se dévoile pas à pas.
https://www.tourismepau.com/ +33 5 59 27 27 08
English : Les incontournables de Pau, capitale royale
This tour offers you a dive through nine centuries of a teeming history which is revealed step by step.
Deutsch : Les incontournables de Pau, capitale royale
Dieser Rundgang bietet Ihnen einen Einblick in neun Jahrhunderte einer üppigen Geschichte, die sich Schritt für Schritt entfaltet.
Italiano :
Questo tour vi porta in un viaggio attraverso nove secoli di ricca storia che si dipana passo dopo passo.
Español : Les incontournables de Pau, capitale royale
Este recorrido le lleva a un viaje a través de nueve siglos de rica historia que se desarrolla paso a paso.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine