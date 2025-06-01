Les incontournables de Pau, capitale royale Pau Pyrénées-Atlantiques

Les incontournables de Pau, capitale royale Pau Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Les incontournables de Pau, capitale royale A pieds Facile

Les incontournables de Pau, capitale royale Place Royale 64000 Pau Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 3800.0 Tarif :

Ce parcours vous propose une plongée à travers neuf siècles d’une histoire foisonnante qui se dévoile pas à pas.

Facile

https://www.tourismepau.com/ +33 5 59 27 27 08

English : Les incontournables de Pau, capitale royale

This tour offers you a dive through nine centuries of a teeming history which is revealed step by step.

Deutsch : Les incontournables de Pau, capitale royale

Dieser Rundgang bietet Ihnen einen Einblick in neun Jahrhunderte einer üppigen Geschichte, die sich Schritt für Schritt entfaltet.

Italiano :

Questo tour vi porta in un viaggio attraverso nove secoli di ricca storia che si dipana passo dopo passo.

Español : Les incontournables de Pau, capitale royale

Este recorrido le lleva a un viaje a través de nueve siglos de rica historia que se desarrolla paso a paso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine