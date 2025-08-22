Les Lacs de Bellefontaine et de Chapelle des Bois VTT / VTT AE Hauts de Bienne Jura

Les Lacs de Bellefontaine et de Chapelle des Bois VTT VTT AE En VTT assistance électrique Facile

Les Lacs de Bellefontaine et de Chapelle des Bois VTT VTT AE Place Jean jaurès 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

Itinéraire incontournable un grand bol d’air et des souvenirs inoubliables du Jura ! Les lacs et tourbières de Bellefontaine et des Mortes représentent un contexte écologique de très grande valeur avec leur végétation caractéristique de type boréo-arctique. Ces lacs comptent parmi les plus élevés du Jura.

Facile

https://randonature.parc-haut-jura.fr/vtt-vttae/les-lacs-de-bellefontaine-et-de-chapelle-des-bois/ +33 3 84 33 08 73

English :

An itinerary not to be missed: a great breath of fresh air and unforgettable memories of the Jura! The lakes and peat bogs of Bellefontaine and Les Mortes represent an ecological context of great value with their characteristic boreo-arctic vegetation. These lakes are among the highest in the Jura.

Deutsch :

Unumgängliche Route: viel frische Luft und unvergessliche Erinnerungen an den Jura! Die Seen und Torfmoore von Bellefontaine und Les Mortes stellen mit ihrer charakteristischen boreoarktischen Vegetation einen sehr wertvollen ökologischen Kontext dar. Diese Seen gehören zu den höchstgelegenen im Jura.

Italiano :

Un itinerario da non perdere: una boccata d’aria fresca e ricordi indimenticabili del Giura! I laghi e le torbiere di Bellefontaine e Les Mortes rappresentano un contesto ecologico di grande valore con la loro caratteristica vegetazione boreo-artica. Questi laghi sono tra i più alti del Giura.

Español :

Un itinerario imprescindible: ¡un soplo de aire fresco y recuerdos inolvidables del Jura! Los lagos y turberas de Bellefontaine y Les Mortes representan un contexto ecológico muy valioso con su vegetación boreo-ártica característica. Estos lagos se encuentran entre los más altos del Jura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data