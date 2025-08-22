Les lavoirs Thury Yonne

Les lavoirs A pieds Difficulté moyenne

Les lavoirs Parvis de l’Église Saint-Julien 89520 Thury Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 22330.0 Tarif :

Randonnée balisée N°9. De lavoirs en lavoirs, en passant par d’anciennes carrières souterraines de pierre calcaire, d’anciens sites néolithiques et paléolithiques, ce parcours fait le tour de la commune. À chaque carrefour, possibilité de rejoindre le cœur du village. Beaux points de vue sur une grande partie du parcours. Attention, ce sens de parcours est réservé aux randonneurs à pied.

Difficulté moyenne

https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/#component=marqueBlanche&task=showRando&idRandonnee=36863&idPro=51966 +33 3 86 45 61 31

English :

Signposted walk N°9. From lavoirs to lavoirs, passing ancient underground limestone quarries and Neolithic and Paleolithic sites, this trail winds its way around the commune. At each crossroads, you can return to the heart of the village. Beautiful views over much of the route. Please note that this route is for walkers only.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 9. Von Waschplatz zu Waschplatz, vorbei an alten unterirdischen Kalksteinbrüchen, alten neolithischen und paläolithischen Stätten führt dieser Weg rund um die Gemeinde. An jeder Kreuzung besteht die Möglichkeit, in den Dorfkern zu gelangen. Schöne Aussichtspunkte auf einem großen Teil der Strecke. Achtung, diese Richtung ist nur für Fußwanderer geeignet.

Italiano :

Sentiero segnalato N°9. Di lavoirs in lavoirs, passando per antiche cave sotterranee di calcare e antichi siti neolitici e paleolitici, questo sentiero si snoda intorno al villaggio. A ogni incrocio si può tornare nel cuore del villaggio. Per gran parte del percorso si gode di una splendida vista. Si prega di notare che questo percorso è riservato agli escursionisti.

Español :

Recorrido señalizado n°9. De lava en lava, pasando por antiguas canteras subterráneas de piedra caliza y antiguos yacimientos neolíticos y paleolíticos, este sendero serpentea alrededor del pueblo. En cada cruce, se puede volver al corazón del pueblo. Hermosas vistas durante gran parte del recorrido. Tenga en cuenta que esta ruta es sólo para senderistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data