Les monts de Soissons Soissons Aisne

Les monts de Soissons A pieds

Les monts de Soissons Du parking de la halte nautique de Soissons 02200 Soissons Aisne Hauts-de-France

L’attrait principal de cet itinéraire réside dans les multiples points de vue sur Soissons, les cuvettes de Pasly et Cuffies, et la vallée de l’Aisne. On démarre en douceur sur les chemins de halage, avant de grimper sur le plateau calcaire, qui réserve quelques curiosités, comme l’ancien oppidum de Noviodunum.

English :

The main attraction of this itinerary lies in the multiple viewpoints over Soissons, the Pasly and Cuffies basins, and the Aisne valley. We start gently on the towpaths, before climbing the limestone plateau, which has a few curiosities in store, such as the ancient oppidum of Noviodunum.

Deutsch :

Der Hauptanziehungspunkt dieser Route sind die zahlreichen Aussichtspunkte auf Soissons, die Senken von Pasly und Cuffies und das Aisne-Tal. Man startet sanft auf den Treidelpfaden, bevor man auf das Kalksteinplateau klettert, das einige Sehenswürdigkeiten bereithält, wie das alte Oppidum von Noviodunum.

Italiano :

L’attrattiva principale di questo itinerario risiede nei numerosi punti panoramici su Soissons, sui bacini del Pasly e di Cuffies e sulla valle dell’Aisne. Si parte dolcemente sulle alzaie, prima di salire sull’altopiano calcareo, che custodisce alcune curiosità, come l’antico oppidum di Noviodunum.

Español :

El principal atractivo de este itinerario reside en los numerosos miradores sobre Soissons, las cuencas del Pasly y del Cuffies, y el valle del Aisne. La ruta comienza suavemente por los caminos de sirga, antes de subir a la meseta calcárea, que tiene algunos lugares de interés, como el antiguo oppidum de Noviodunum.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-27 par Agence Aisne Tourisme