Les Moulins Piquand Hauts de Bienne Jura

Les Moulins Piquand 64 grande rue 39400 Hauts de Bienne Jura Bourgogne-Franche-Comté

L’itinéraire des Moulins Piquand vous permet de découvrir la faune et la flore du Jura. L’été des panneaux d’interprétation vous guideront dans votre découverte. L’abandon de certaines activités économiques a recréé de remarquables milieux qui abritent une faune et une flore incroyable. En saison estivale, compléter votre parcours par la visite de la Maison de la Flore et son sentier botanique. Petit circuit à la découverte d’essences rares et inhabituelles mais aussi de la faune (oiseaux, p

English :

The Moulins Piquand itinerary allows you to discover the flora and fauna of the Jura. In summer, interpretation panels will guide you in your discovery. The abandonment of certain economic activities has created remarkable environments that are home to incredible flora and fauna. In summer, complete your tour with a visit to the Maison de la Flore and its botanical trail. A short circuit to discover rare and unusual species, as well as fauna (birds, birds of prey)

Deutsch :

Auf der Route der Piquand-Mühlen können Sie die Fauna und Flora des Jura entdecken. Im Sommer werden Sie auf Schautafeln auf Ihre Entdeckungsreise geführt. Die Aufgabe bestimmter wirtschaftlicher Aktivitäten hat bemerkenswerte Lebensräume geschaffen, die eine unglaubliche Fauna und Flora beherbergen. Im Sommer können Sie Ihren Rundgang mit einem Besuch des Maison de la Flore und seines botanischen Pfades ergänzen. Ein kleiner Rundgang zur Entdeckung seltener und ungewöhnlicher Baumarten, aber auch der Fauna (Vögel, Vögel, Vögel und Vögel)

Italiano :

L’itinerario dei Moulins Piquand permette di scoprire la flora e la fauna del Giura. In estate, pannelli interpretativi vi guideranno alla scoperta. L’abbandono di alcune attività economiche ha creato ambienti notevoli che ospitano una flora e una fauna incredibili. Durante la stagione estiva, completate il vostro tour con una visita alla Maison de la Flore e al suo percorso botanico. Un breve circuito per scoprire specie rare e insolite, oltre alla fauna (uccelli, rapaci)

Español :

El itinerario de Moulins Piquand le permite descubrir la flora y la fauna del Jura. En verano, paneles interpretativos le guiarán en su descubrimiento. El abandono de ciertas actividades económicas ha creado entornos extraordinarios que albergan una flora y una fauna increíbles. Durante la temporada estival, complete su recorrido con una visita a la Maison de la Flore y su sendero botánico. Un circuito corto para descubrir especies raras e insólitas, así como la fauna (aves, rapaces)

