Les remparts Laon Aisne

Départ de l'office de tourisme à Laon 02000 Laon Aisne Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 6000.0

Dominant la campagne environnante, la fière ville haute de Laon, couronnée de la cathédrale Notre-Dame, recèle des trésors architecturaux à découvrir au cours de cette promenade urbaine.

English : Les remparts

Overlooking the surrounding countryside, the proud upper town of Laon, crowned by the Notre-Dame Cathedral, conceals architectural treasures to be discovered during this urban walk.

Deutsch : Les remparts

Die stolze Oberstadt von Laon, die die umliegende Landschaft überragt und von der Kathedrale Notre-Dame gekrönt wird, birgt architektonische Schätze, die es auf diesem Stadtspaziergang zu entdecken gilt.

Italiano :

Affacciata sulla campagna circostante, l’orgogliosa città alta di Laon, coronata dalla Cattedrale di Notre-Dame, nasconde tesori architettonici da scoprire durante questa passeggiata urbana.

Español : Les remparts

Con vistas a la campiña circundante, la orgullosa ciudad alta de Laon, coronada por la catedral de Notre-Dame, esconde tesoros arquitectónicos que podrá descubrir durante este paseo urbano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France