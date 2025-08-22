Les sentiers de l’Etourneau Arles Bouches-du-Rhône

Les sentiers de l’Etourneau

Les sentiers de l’Etourneau Chemin de l’Etourneau 13104 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les sentiers de l’Etourneau regroupent plusieurs parcours thématiques le sentier des Cabanes, le sentier de la Palunette, le sentier écofuté, le jardin ethnobotanique.

Nouveauté 2022 le sentier Homme et Nature !

http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/ +33 4 90 98 70 91

English :

The Etourneau trails include several thematic routes: the Cabanes and La Palunette trails, the ethnobotanical trail, the eco-friendly trail.

And new the Man and Nature trail! (spring 2022)

Deutsch :

Die Etourneau-Wanderwege umfassen mehrere thematische Routen: die Cabanes- und La Palunette-Pfade, der ethnobotanische Pfad, der umweltfreundliche Pfad.

Und neu der Mensch-Natur-Weg! (Frühjahr 2022)

Italiano :

I sentieri di Etourneau comprendono diversi percorsi tematici: il sentiero delle cabine, il sentiero delle palunette, il sentiero ecologico e il giardino etnobotanico.

Novità del 2022: il percorso Uomo e Natura!

Español :

Los senderos de Etourneau incluyen varias rutas temáticas: los senderos Cabanes y La Palunette, el sendero etnobotánico, el sendero ecológico.

¡Y nuevo el sendero Hombre y Naturaleza! (primavera de 2022)

