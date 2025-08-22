Les trois hameaux du Méjean Hures-la-Parade Lozère
Les trois hameaux du Méjean DRIGAS 48150 Hures-la-Parade Lozère Occitanie
Durée : 180 Distance : 10531.0 Tarif :
Limite entre le causse boisé et le causse nu, ce sentier offre de beaux panoramas sur le plateau.
Facile
http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/ +33 4 66 45 01 14
English :
Bordering between the wooded causse and the bare causse, this trail offers beautiful panoramic views over the plateau.
Deutsch :
Als Grenze zwischen der bewaldeten und der nackten Causse bietet dieser Weg schöne Panoramen über das Plateau.
Italiano :
Al confine tra la cava boscosa e la cava nuda, questo sentiero offre una splendida vista panoramica sull’altopiano.
Español :
En el límite entre la meseta arbolada y la meseta desnuda, este sendero ofrece hermosas vistas panorámicas de la meseta.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère