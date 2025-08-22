Les trois hameaux du Méjean Hures-la-Parade Lozère

Les trois hameaux du Méjean Marche nordique Facile

Les trois hameaux du Méjean DRIGAS 48150 Hures-la-Parade Lozère Occitanie

Durée : 180 Distance : 10531.0 Tarif :

Limite entre le causse boisé et le causse nu, ce sentier offre de beaux panoramas sur le plateau.

Facile

http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/ +33 4 66 45 01 14

English :

Bordering between the wooded causse and the bare causse, this trail offers beautiful panoramic views over the plateau.

Deutsch :

Als Grenze zwischen der bewaldeten und der nackten Causse bietet dieser Weg schöne Panoramen über das Plateau.

Italiano :

Al confine tra la cava boscosa e la cava nuda, questo sentiero offre una splendida vista panoramica sull’altopiano.

Español :

En el límite entre la meseta arbolada y la meseta desnuda, este sendero ofrece hermosas vistas panorámicas de la meseta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère