Les villages des 2 Alpes en vélo électrique Les Deux Alpes Isère

Les villages des 2 Alpes en vélo électrique

Quoi de mieux qu’un petit tour à vélo pour découvrir les villages et hameaux des Deux Alpes, quelques tours et détours entre ruelles, terrasses ensoleillées, point de vue et panorama mais aussi musées et découverte de la route des savoirs faire.

English : The villages of Les Deux Alpes by e-bike

What better way to explore the villages and hamlets of Les Deux Alpes than by e-bike? Discovering not only narrow streets, sunny bar and restaurant terraces and stunning views, but also museums and places featuring on the Route du Savoir Faire.

Deutsch :

Was gibt es Besseres als eine kleine Radtour, um die Dörfer und Weiler von Les Deux Alpes zu entdecken? Einige Drehungen und Wendungen zwischen Gassen, Sonnenterrassen, Aussichtspunkten und Panoramablicken, aber auch Museen und Entdeckungen auf der Route des savoirs faire .

Italiano :

Quale modo migliore di scoprire i villaggi e le frazioni di Les Deux Alpes se non in bicicletta, con qualche giro tra stradine, terrazze soleggiate, punti di vista e panorami, ma anche musei e la scoperta della route des savoirs faire .

Español :

Qué mejor manera de descubrir los pueblos y aldeas de Les Deux Alpes que en bicicleta, con unas cuantas vueltas entre calles estrechas, terrazas soleadas, miradores y panoramas, pero también museos y el descubrimiento de la ruta de los saberes .

