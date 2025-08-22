Liaison 38,5km Base VTT Vasles Gourgé Vasles Deux-Sèvres
Liaison 38,5km Base VTT Vasles Gourgé Vasles Deux-Sèvres vendredi 1 mai 2026.
Liaison Base VTT Vasles Gourgé Vélo de route Difficulté moyenne
Liaison Base VTT Vasles Gourgé 79340 Vasles Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 38500.0 Tarif :
Difficulté moyenne
https://www.osezlagatine.com/accueil.html +33 5 49 64 24 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Liaison Base VTT Vasles Gourgé
Deutsch : Liaison Base VTT Vasles Gourgé
Italiano :
Español : Liaison Base VTT Vasles Gourgé
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine