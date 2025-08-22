Liaz d’Amont depuis La Praille Circuit raquettes Plateau d’Hauteville Ain

Liaz d’Amont depuis La Praille Circuit raquettes

Liaz d’Amont depuis La Praille Circuit raquettes Site nordique de la Praille 01110 Plateau d’Hauteville Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Circuit raquettes La Raie de 3,5 km, avec un niveau de difficulté moyen

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English :

La Raie snowshoe circuit of 3.5 km, with a medium level of difficulty

Deutsch :

3,5 km langer Schneeschuh-Rundweg La Raie mit mittlerem Schwierigkeitsgrad

Italiano :

Circuito per racchette da neve La Raie di 3,5 km, con un livello di difficoltà medio

Español :

Circuito de raquetas de nieve de La Raie de 3,5 km, con un nivel de dificultad medio

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme