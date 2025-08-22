Liaz d’Amont depuis La Praille Circuit raquettes Plateau d’Hauteville Ain
Liaz d’Amont depuis La Praille Circuit raquettes Plateau d’Hauteville Ain vendredi 1 mai 2026.
Liaz d’Amont depuis La Praille Circuit raquettes
Liaz d’Amont depuis La Praille Circuit raquettes Site nordique de la Praille 01110 Plateau d’Hauteville Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Circuit raquettes La Raie de 3,5 km, avec un niveau de difficulté moyen
https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57
English :
La Raie snowshoe circuit of 3.5 km, with a medium level of difficulty
Deutsch :
3,5 km langer Schneeschuh-Rundweg La Raie mit mittlerem Schwierigkeitsgrad
Italiano :
Circuito per racchette da neve La Raie di 3,5 km, con un livello di difficoltà medio
Español :
Circuito de raquetas de nieve de La Raie de 3,5 km, con un nivel de dificultad medio
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme