L’intrepide Jean et son cheval de bois Thionville Moselle

L’intrepide Jean et son cheval de bois Adultes A pieds

L’intrepide Jean et son cheval de bois 31 Place Anne Grommerch 57100 Thionville Moselle Grand Est

Durée : 90 Distance : 2000.0 Tarif :

En pleine Révolution Française, Thionville est encerclée par les alliés du roi !

Le petit Jean veut faire quelque chose pour sauver sa ville ! Il a trouvé une idée mais a besoin de petites mains agiles, de petits esprits jeunes et rebelles pour l’aider dans sa quête ! Qui est prêt à hisser haut les drapeaux et porter fièrement le bleu, le blanc et le rouge.

https://www.thionvilletourisme.fr/ +33 3 82 53 33 18

English :

In the middle of the French Revolution, Thionville is surrounded by the king’s allies!

Little Jean wants to do something to save his town! He’s got an idea, but he needs nimble little hands, young and rebellious minds to help him in his quest! Who is ready to raise the flags high and proudly wear the blue, white and red.

Deutsch :

Mitten in der Französischen Revolution wird Thionville von den Verbündeten des Königs umzingelt!

Der kleine Jean will etwas tun, um seine Stadt zu retten! Er hat eine Idee gefunden, aber er braucht flinke kleine Hände, junge und rebellische kleine Geister, die ihm bei seiner Suche helfen! Wer ist bereit, die Fahnen hochzuhalten und stolz die Farben Blau, Weiß und Rot zu tragen?

Italiano :

In piena Rivoluzione francese, Thionville è circondata dagli alleati del re!

Il piccolo Jean vuole fare qualcosa per salvare la sua città! Ha un’idea, ma ha bisogno di mani agili, menti giovani e ribelli che lo aiutino nella sua ricerca! Chi è pronto ad alzare le bandiere in alto e a indossare con orgoglio il blu, il bianco e il rosso.

Español :

En plena Revolución Francesa, Thionville está rodeada por los aliados del rey

El pequeño Jean quiere hacer algo para salvar su ciudad Tiene una idea, pero necesita manos ágiles y mentes jóvenes y rebeldes que le ayuden en su búsqueda Quién está dispuesto a levantar las banderas en alto y a llevar el azul, el blanco y el rojo con orgullo.

