Location de VTT à assistance électrique À la découverte du vignoble Chablisien avec Marc Colin Chablis Yonne
Location de VTT à assistance électrique À la découverte du vignoble Chablisien avec Marc Colin 2 rue du Tour de l’Eglise 89800 Chablis Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Location de vélos électriques pour individuels ou en groupe
– à partir d’une demi-journée,
– avec un accompagnateur,
– avec découverte des vins.
https://legiteacolin.fr/location-de-velos/ +33 6 81 32 28 06
Electric bike hire for individuals or groups:
– from half a day,
– with a guide,
– with wine tasting.
Verleih von Elektrofahrrädern für Einzelpersonen oder Gruppen
– ab einem halben Tag,
– mit einer Begleitperson,
– mit Weinentdeckung.
Italiano :
Noleggio di biciclette elettriche per singoli o gruppi:
– da mezza giornata,
– con guida,
– con degustazione di vini.
Español :
Alquiler de bicicletas eléctricas para particulares o grupos:
– desde medio día
– con guía,
– con degustación de vinos.
