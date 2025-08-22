Location de VTT à assistance électrique À la découverte du vignoble Chablisien avec Marc Colin Chablis Yonne

Location de VTT à assistance électrique À la découverte du vignoble Chablisien avec Marc Colin 2 rue du Tour de l’Eglise 89800 Chablis Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Location de vélos électriques pour individuels ou en groupe
– à partir d’une demi-journée,
– avec un accompagnateur,
– avec découverte des vins.

https://legiteacolin.fr/location-de-velos/   +33 6 81 32 28 06

English : Location de VTT à assistance électrique À la découverte du vignoble Chablisien avec Marc Colin

Electric bike hire for individuals or groups:
– from half a day,
– with a guide,
– with wine tasting.

Deutsch : Location de VTT à assistance électrique À la découverte du vignoble Chablisien avec Marc Colin

Verleih von Elektrofahrrädern für Einzelpersonen oder Gruppen
– ab einem halben Tag,
– mit einer Begleitperson,
– mit Weinentdeckung.

Italiano :

Noleggio di biciclette elettriche per singoli o gruppi:
– da mezza giornata,
– con guida,
– con degustazione di vini.

Español :

Alquiler de bicicletas eléctricas para particulares o grupos:
– desde medio día
– con guía,
– con degustación de vinos.

