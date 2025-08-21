Loire à Vélo EV6 boucle Briare / Bonny-sur-Loire / Beaulieu-sur-Loire / Châtillon-sur-Loire Briare Loiret

Loire à Vélo EV6 boucle Briare Bonny-sur-Loire Beaulieu-sur-Loire Châtillon-sur-Loire En VTC

Véloroute Loire à Vélo EV6 boucle Briare Bonny-sur-Loire Beaulieu-sur-Loire Châtillon-sur-Loire Rue des Vignes 45250 Briare Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 110 Distance : 28000.0 Tarif :

Ce parcours vous mènera de Briare et son incontournable pont-canal à Beaulieu-sur-Loire (à la limite avec le département du Cher). Cette étape est jalonnée d’ouvrages hydrauliques dont l’écluse et la gare d’eau de Mantelot.

https://www.loireavelo.fr/

English :

This route will take you from Briare and its inevitable canal bridge to Beaulieu-sur-Loire (on the border with the Cher department). This stage is marked out by hydraulic works of which the lock and the water station of Mantelot.

Deutsch :

Diese Strecke führt Sie von Briare und seiner unumgänglichen Kanalbrücke nach Beaulieu-sur-Loire (an der Grenze zum Departement Cher). Diese Etappe ist von Wasserbauwerken gesäumt, darunter die Schleuse und der Wasserbahnhof von Mantelot.

Italiano :

Questo itinerario vi porterà da Briare e dal suo imperdibile ponte sul canale a Beaulieu-sur-Loire (al confine con il dipartimento dello Cher). Questa fase è caratterizzata da opere idrauliche, tra cui la chiusa e la stazione idrica di Mantelot.

Español :

Esta ruta le llevará desde Briare y su imperdible puente del canal hasta Beaulieu-sur-Loire (en la frontera con el departamento del Cher). Esta etapa está jalonada por obras hidráulicas que incluyen la esclusa y la estación hidráulica de Mantelot.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-10 par SIT Centre-Val de Loire