Luxiol n°67 Baume-les-Dames Doubs

Luxiol n°67 En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Luxiol n°67 Place Jouffroy d’Abbans, Baume les Dames 25110 Baume-les-Dames Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 22980.0 Tarif :

Ce parcours typé gravel au départ de Baume-les-Dames offre un cadre idéal pour les amateurs de vélo gravel. Les premiers kilomètres se parcourent sur la voie verte, longeant le Doubs, offrant une belle introduction au parcours. Après un échauffement tout en douceur, le chemin se redresse en direction du plateau pour une aventure qui mêle routes bucoliques et chemins forestiers, avant de plonger dans la forêt.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/3980

English :

This gravel-oriented course from Baume-les-Dames offers the ideal setting for gravel bike enthusiasts. The first few kilometers are spent on the voie verte , running alongside the Doubs river, providing a great introduction to the course. After a gentle warm-up, the route turns up towards the plateau for an adventure that mixes bucolic roads and forest tracks, before plunging into the forest.

Deutsch :

Diese typische Gravel-Strecke mit Start in Baume-les-Dames bietet einen idealen Rahmen für Gravel-Bike-Fans. Die ersten Kilometer verlaufen auf dem grünen Weg entlang des Doubs und bieten eine schöne Einführung in die Strecke. Nach einer sanften Aufwärmphase wird der Weg in Richtung Plateau begradigt, um ein Abenteuer zu erleben, das bukolische Straßen und Waldwege miteinander verbindet, bevor man in den Wald eintaucht.

Italiano :

Questo percorso di tipo gravel che parte da Baume-les-Dames offre un ambiente ideale per gli appassionati di gravel bike. I primi chilometri si svolgono sulla voie verte, che costeggia il Doubs, e costituiscono un’ottima introduzione al percorso. Dopo un leggero riscaldamento, il percorso risale verso l’altopiano per un’avventura che mescola strade bucoliche e sentieri forestali, prima di immergersi nella foresta.

Español :

Esta ruta de grava desde Baume-les-Dames ofrece un escenario ideal para los aficionados a la bicicleta de grava. Los primeros kilómetros transcurren por la voie verte, a orillas del Doubs, y son una buena introducción al recorrido. Tras un suave calentamiento, la ruta asciende de nuevo hacia la meseta para una aventura que mezcla carreteras bucólicas y pistas forestales, antes de adentrarse en el bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data