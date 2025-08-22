Marche nordique parcours bleu foncé Saintigny UFOLEP Saintigny Eure-et-Loir
Marche nordique parcours bleu foncé Saintigny UFOLEP Saintigny Eure-et-Loir vendredi 1 mai 2026.
Marche nordique parcours bleu foncé Saintigny UFOLEP A pieds
Marche nordique parcours bleu foncé Saintigny UFOLEP 1 Rue Principale 28480 Saintigny Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Durée : 180 Distance : 12100.0 Tarif :
Cet itinéraire est accessible à toute personne désirant marcher de façon tonique et soutenu autour de Saint Denis-d’Authou, commune de Saintigny, dans un environnement agréable et choisi pour cette activité dénivelé important et beaux paysages.
Circuit labellisé UFOLEP
http://www.cd.ufolep.org/eureetloir/eureetloir_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=8gu4tc807e5apqmvhf2ufq50j2&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1020500007
English :
This itinerary is accessible to anyone wishing to walk around Saint Denis-d’Authou, in the commune of Saintigny, in a pleasant environment chosen for this activity: a significant difference in altitude and beautiful scenery.
UFOLEP-approved circuit
Deutsch :
Diese Route ist für alle geeignet, die in der Umgebung von Saint Denis-d’Authou, Gemeinde Saintigny, in einer angenehmen Umgebung, die für diese Aktivität ausgewählt wurde, kräftig und nachhaltig wandern möchten: große Höhenunterschiede und schöne Landschaften.
Strecke mit UFOLEP-Label
Italiano :
Questo percorso è accessibile a tutti coloro che desiderano camminare in modo sostenuto e costante nei dintorni di Saint Denis-d’Authou, nel comune di Saintigny, in un ambiente piacevole scelto per questa attività: un dislivello significativo e uno splendido paesaggio.
Circuito denominato UFOLEP
Español :
Este itinerario es accesible a cualquier persona que desee caminar a paso ligero y constante por los alrededores de Saint Denis-d’Authou, en la comuna de Saintigny, en un entorno agradable elegido para esta actividad: un importante desnivel y bellos paisajes.
Circuito denominado UFOLEP
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par SIT Centre-Val de Loire