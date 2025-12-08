Micro-aventure l’échappée sauvage entre forêts mystiques et patrimoines cachés Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Micro-aventure l’échappée sauvage entre forêts mystiques et patrimoines cachés Adultes A pieds Difficile

Cette micro-aventure vous emmène au cœur des forêts, au départ de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, capitale française de la géographie. Cette partie sauvage du massif longe la Vallée de la Meurthe par les hauteurs et vous fait découvrir un territoire marqué par un héritage historique fort, des panoramas surprenants et des villages au charme intemporel.

En chemin des promontoires rocheux à la vue imprenable, des sites patrimoniaux passionnants (abbayes, nécropole de la Fontenelle), les Jardins de Callunes et la Cascade des Molières.

Communes traversées Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Michel-sur-Meurthe, Nompatelize, Saint-Rémy, Etival-Clairefontaine, Moyenmoutier, Ban-de-Sapt, Saint-Jean-d’Ormont.

Étape 1 vous voilà au début de votre aventure ! Au départ de Saint-Dié-des-Vosges, après une découverte de l’Ensemble Cathédral, des fresques murales qui sillonnent la ville ou encore des bords de la Meurthe, vous prendrez rapidement de la hauteur en suivant le balisage jaune et rouge. Vous arpenterez le Massif de la Madeleine et découvrirez d’impressionnantes roches dans un cadre naturel préservé. De la Chaise du Roi à la Roche de la Bicheen passant par les Roches de Bihay, vous aurez un bel aperçu des paysages qui ponctueront votre itinéraire. Les panoramas sur Saint-Dié-des-Vosges se dévoileront au fil d’une piste de décollage de parapente ou de promontoires plus naturels que sont les roches.

Alors que vous marcherez vers le col des Quatre Chemins, le calme prendra le dessus sur les sons de la ville. Des forêts peuplées de résineux à celles emplies de feuillus, il y en a pour tous les goûts !

En fin de parcours, vous découvrirez le Petit et le Grand Jumeau, deux curieux monts bien connus en Déodatie. Un léger détour au sommet vous permettra d’en prendre plein la vue. Prenez le temps, respirez, contemplez !

Puis vous descendrez pour rejoindre la fin de votre étape et retrouver votre hébergement.

Points d’intérêt remarquables

¿ A Saint-Dié-des-Vosges Ensemble cathédral en grès rose, Eglise Saint-Martin, Tour de la Liberté, Usine Verte Le Corbusier, Musée Pierre-Noël, Musée Trainland, parcours urbain de fresques murales, rue Thiers, fontaines et petits patrimoines, activités sportives et ludiques.

¿ En chemin ou à proximité Massif de la Madeleine, Roches du Bihay (point de vue), Roche de la Biche, Roche des Fossés, Roche des Hauts-Champs, Les Petit et Grand Jumeaux.

Etape 2 De Saint-Michel-sur-Meurthe à Etival-Clairefontaine

En route pour Etival-Clairefontaine ! Vous laisserez progressivement derrière vous Saint-Michel-sur-Meurthe pour vous engager sur un réseau de petits chemins, offrant de belles perspectives sur la campagne environnante. À Nompatelize, prenez le temps d’admirer sa jolie église avant de poursuivre. Vous atteindrez Beaulieu, un hameau plein de charme, la forêt s’ouvrira sur l’étang tranquille du Beaulieu Park que vous contournerez par un chemin bordé de végétation.

Sur le chemin de la côte de Repy, soyez vigilant ne franchissez pas la barrière mais suivez plutôt le balisage à l’anneau jaune du Club Vosgien sur la droite, qui vous mènera jusqu’au centre d’Etival-Clairefontaine. Avant d’arriver, vous traverserez encore quelques passages forestiers dans une atmosphère sereine. Arrivé à destination, vous découvrirez la belle abbaye Saint-Pierre, surnommée Etival la romaine , qui domine les rives de la Valdange. Ce sera l’occasion de faire une pause et de vous restaurer.

Le décor du jour alterne entre prairies ouvertes et sous-bois ombragés. Tout au long de cette étape, profitez du calme, admirez la nature qui se révèle peu à peu, et laissez-vous bercer par le chant des oiseaux pour savourer pleinement cette parenthèse hors du temps.

Points d’intérêt remarquables

¿ A Etival-Clairefontaine Abbaye Saint-Pierre d’Étival, Papeterie Clairefontaine, Ferme-Musée d’Etival et petits patrimoines.

¿ En chemin ou à proximité Église de Nompatelize, Beaulieu Park et petits patrimoines.

Etape 3 Etival-Clairefontaine à Ban-de-Sapt

Après votre nuitée au cœur de la ville du papier, vous reprendrez la route vers Ban-de-Sapt depuis le parking du cimetière d’Étival, en suivant le balisage croix jaune du Club Vosgien. L’abbaye vous accompagnera un moment de sa silhouette majestueuse. Vous franchirez quatre charmants ponts rouges sur La Valdange avant de traverser la voie ferrée. À la maison ornée de têtes de lion, prenez à droite¿: après quelques habitations et un passage à niveau, la ville disparaîtra peu à peu derrière vous, laissant place à un cocon de forêt et de mousse, où règne une douce sérénité.

Au cœur de ces bois, la chapelle de la Vierge des Grâces vous offrira un lieu paisible pour une pause contemplative. Le sentier alterne ensuite entre sous-bois ombragés et ouvertures sur la plaine, dévoilant de beaux points de vue. Au croisement avec la route de Moyenmoutier, un arbre orné de balisages vous indiquera de suivre le losange bleu, votre nouveau guide. Cette variante vous mènera jusqu’à la Nécropole nationale de La Fontenelle, haut lieu de mémoire de la Grande Guerre, avec un parcours offrant un panorama remarquable sur la vallée du Hure. Prenez le temps de vous imprégner de l’histoire avant de poursuivre jusqu’à Ban-de-Sapt, petit village pittoresque aux hameaux et fermes typiquement vosgiens. Pour clôturer cette étape en beauté, ne manquez pas la visite du Jardin de Callunes. Ce véritable havre de paix, aménagé dans une ancienne carrière, vous offrira un festival de couleurs et de senteurs au fil des saisons. Une parenthèse florale idéale pour terminer la journée tout en douceur.

Points d’intérêt remarquables

¿ A Ban de Sapt Nécropole nationale de la Fontenelle, Jardins de Callunes, église et petits patrimoines.

¿ En chemin ou à proximité La Chapelle de la Vierge des Grâces, Abbaye Saint-Hydulphe de Moyenmoutier (aller/retour environ 4 km).

Etape 4 Ban-de-Sapt à St Dié-des-Vosges

Dernier jour, dernier effort ! En partant du centre de Ban-de-Sapt, vous suivrez d’abord le balisage triangle jaune, puis le rectangle jaune barré de blanc. Vous cheminerez dans la vallée du Hure puis arriverez par un petit sentier qui descend dans les bois jusqu’à Saint-Jean-d’Ormont. Ici, l’église domine le village et la vallée du haut de son promontoire.

Vous reprendrez ensuite votre route pour rejoindre le tracé du GR® de Pays, au col des Raids. Pour les plus audacieux, ne manquez pas de faire un crochet vers le Camp celtique de la Bure (moins de 10 km aller/retour), les vestiges d’un oppidum celte s’étendant sur 3 hectares offrent une vue imprenable sur la vallée de la Meurthe…

En redescendant vers Saint-Dié-des-Vosges, une halte à la Cascade des Molières vous offrira rafraîchissement et apaisement. Cette petite cascade artificielle coule paisiblement au milieu d’un cadre idyllique. Un kiosque rappelle les balades d’antan de la bourgeoisie déodatienne et invite à la flânerie. D’ailleurs pourquoi ne pas céder à la tentation d’une petite pause après toutes ces journées de marche ? Après tout, il ne vous reste plus que 7,4 kilomètres avant d’achever votre périple sur la boucle Nord du GR® de Pays de la Déodatie.

Points d’intérêt remarquables

¿ A Ban-de-Sapt Nécropole nationale de La Fontenelle, Jardins de Callunes, église et petits patrimoines.

¿ En chemin et à proximité Saint-Jean-d’Ormont (église et petits patrimoines), camp celtique de La Bure (moins de 10 km aller/retour depuis le col des Raids), cascade et kiosque des Molières.

¿ A Saint-Dié-des-Vosges Ensemble cathédral en grès rose, tour de la Liberté, Usine Verte Le Corbusier, musée Pierre-Noël, musée Trainland, parcours urbain de fresques murales, rue Thiers, fontaines et petits patrimoines, activités sportives et ludiques.

English :

This micro-adventure takes you to the heart of the forests, starting from the town of Saint-Dié-des-Vosges, the French capital of geography. This wild part of the massif runs along the upper reaches of the Meurthe Valley, giving you the chance to discover an area with a strong historical heritage, surprising panoramas and villages of timeless charm.

Along the way: rocky promontories with breathtaking views, fascinating heritage sites (abbeys, the Fontenelle necropolis), the Jardins de Callunes and the Cascade des Molières.

Towns crossed: Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Michel-sur-Meurthe, Nompatelize, Saint-Rémy, Etival-Clairefontaine, Moyenmoutier, Ban-de-Sapt, Saint-Jean-d’Ormont.

Stage 1: your adventure begins! Starting out from Saint-Dié-des-Vosges, after exploring the Cathedral complex, the murals that criss-cross the town and the banks of the Meurthe, you’ll quickly gain height as you follow the yellow and red signposts. Survey the Massif de la Madeleine and discover impressive rocks in an unspoilt natural setting. From the Chaise du Roi to the Roche de la Biche via the Roches de Bihay, you’ll get a good overview of the landscapes that punctuate your itinerary. Panoramic views of Saint-Dié-des-Vosges are revealed from a paragliding runway to the more natural promontories of the rocks.

As you walk towards the Col des Quatre Chemins, the sounds of the city are overpowered by calm. From coniferous to deciduous forests, there’s something for everyone!

At the end of the route, you’ll discover the Petit and Grand Jumeau, two curious mountains well known in Déodatie. A slight detour to the summit will allow you to take in the full view. Take your time, breathe and contemplate!

Then descend to the end of your stage and return to your accommodation.

Points of interest

¿ In Saint-Dié-des-Vosges: Pink sandstone cathedral, Saint-Martin church, Tour de la Liberté, Usine Verte Le Corbusier, Musée Pierre-Noël, Musée Trainland, urban mural trail, rue Thiers, fountains and small heritage sites, sports and leisure activities.

¿ On the way or nearby: Massif de la Madeleine, Roches du Bihay (viewpoint), Roche de la Biche, Roche des Fossés, Roche des Hauts-Champs, Les Petit et Grand Jumeaux.

Stage 2: Saint-Michel-sur-Meurthe to Etival-Clairefontaine

On to Etival-Clairefontaine! Gradually leave Saint-Michel-sur-Meurthe behind, and follow a network of small paths, offering beautiful views of the surrounding countryside. In Nompatelize, take time to admire the pretty church before continuing on. You will reach Beaulieu, a charming hamlet, where the forest opens out onto the tranquil Beaulieu Park pond, which you will pass along a path lined with vegetation.

On the côte de Repy path, take care not to cross the barrier, but follow the yellow Club Vosgien ring on the right, which will take you to the center of Etival-Clairefontaine. Before arriving, you’ll cross a few more forest passages in a serene atmosphere. When you reach your destination, you’ll discover the beautiful Abbey Saint-Pierre, nicknamed Etival la romaine , overlooking the banks of the Valdange. Here you can take a break and enjoy a bite to eat.

Today’s scenery alternates between open meadows and shady undergrowth. Enjoy the peace and quiet, admire nature as it gradually reveals itself, and let the sounds of birdsong lull you into savoring this timeless interlude.

Points of interest

¿ In Etival-Clairefontaine: Abbaye Saint-Pierre d’Étival, Papeterie Clairefontaine, Ferme-Musée d?Etival and small heritage sites.

¿ En route or nearby: Nompatelize church, Beaulieu Park and small heritage sites.

Stage 3: Etival-Clairefontaine to Ban-de-Sapt

After an overnight stay in the heart of the paper town, you’ll head back to Ban-de-Sapt from the Étival cemetery parking lot, following the Club Vosgien yellow cross signposts. The majestic silhouette of the abbey will accompany you for a while. Cross four charming red bridges over the Valdange before crossing the railroad line. At the house decorated with lion heads, turn right: after a few houses and a level crossing, the town gradually disappears behind you, giving way to a cocoon of forest and moss, where a gentle serenity reigns.

In the heart of these woods, the chapel of the Vierge des Grâces offers a peaceful spot for a contemplative pause. The path then alternates between shady undergrowth and openings onto the plain, revealing beautiful vistas. At the junction with the Moyenmoutier road, a tree adorned with markers tells you to follow the blue diamond, your new guide. This variant takes you to the Nécropole nationale de La Fontenelle, a place of remembrance of the Great War, with a remarkable panorama of the Hure valley. Take time to soak up the history before continuing on to Ban-de-Sapt, a picturesque village with typical Vosges hamlets and farms. To round off this stage in style, don’t miss a visit to the Jardin de Callunes. This true haven of peace, set in a former quarry, offers a festival of colors and scents throughout the seasons. An ideal floral interlude to round off the day in style.

Points of interest

¿ In Ban de Sapt: Nécropole nationale de la Fontenelle, Jardins de Callunes, church and small heritage sites.

¿ On the way or nearby: Chapelle de la Vierge des Grâces, Abbaye Saint-Hydulphe de Moyenmoutier (round trip approx. 4 km).

Stage 4: Ban-de-Sapt to St Dié-des-Vosges

Last day, last effort! Starting from the center of Ban-de-Sapt, you first follow the yellow triangle, then the yellow rectangle with white stripes. Follow the yellow triangle, then the yellow rectangle with a white stripe, through the Hure valley, then a short path down through the woods to Saint-Jean-d?Ormont. Here, the church dominates the village and the valley from the top of its promontory.

You can then continue on your way to join the GR® de Pays route at the Col des Raids. For the more adventurous, be sure to make a detour to the Camp celtique de la Bure (less than 10 km round trip), the remains of a Celtic oppidum stretching over 3 hectares and offering a breathtaking view over the Meurthe valley?

On the way back down to Saint-Dié-des-Vosges, a stopover at the Cascade des Molières will refresh and soothe you. This small man-made waterfall flows peacefully through an idyllic setting. A kiosk, reminiscent of the old-fashioned strolls of the Deodati bourgeoisie, invites you to take a stroll. In fact, why not give in to the temptation of a little break after all those days of walking? After all, there are only 7.4 kilometers to go before you complete your journey on the northern loop of the GR® de Pays de la Déodatie.

Points of interest

¿ In Ban-de-Sapt: La Fontenelle national necropolis, Jardins de Callunes, church and small heritage sites.

¿ On the way and nearby: Saint-Jean-d?Ormont (church and small heritage sites), La Bure Celtic camp (less than 10 km round trip from Col des Raids), Molières waterfall and kiosk.

¿ In Saint-Dié-des-Vosges: pink sandstone cathedral complex, Tour de la Liberté, Usine Verte Le Corbusier, Pierre-Noël Museum, Trainland Museum, urban mural trail, rue Thiers, fountains and small heritage sites, sports and leisure activities.

Deutsch :

Dieses Mikroabenteuer führt Sie von der Stadt Saint-Dié-des-Vosges, der französischen Hauptstadt der Geografie, in das Herz der Wälder. Dieser wilde Teil des Massivs verläuft über die Höhen entlang des Meurthe-Tals und zeigt Ihnen eine Gegend, die von einem starken historischen Erbe, überraschenden Panoramen und Dörfern mit zeitlosem Charme geprägt ist.

Unterwegs: Felsvorsprünge mit atemberaubender Aussicht, spannende Kulturerbestätten (Abteien, Nekropole von La Fontenelle), die Gärten von Callunes und der Wasserfall von Molières.

Durchquerte Gemeinden: Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Michel-sur-Meurthe, Nompatelize, Saint-Rémy, Etival-Clairefontaine, Moyenmoutier, Ban-de-Sapt, Saint-Jean-d’Ormont.

Schritt 1: Hier sind Sie am Anfang Ihres Abenteuers! Nachdem Sie von Saint-Dié-des-Vosges aus das Ensemble Cathédral, die Wandmalereien, die die Stadt durchziehen, oder auch die Ufer der Meurthe entdeckt haben, werden Sie schnell an Höhe gewinnen, indem Sie der gelben und roten Markierung folgen. Sie durchschreiten das Massif de la Madeleine und entdecken beeindruckende Felsen in einer geschützten natürlichen Umgebung. Vom Chaise du Roi über die Roches de Bihay bis zum Roche de la Biche erhalten Sie einen guten Überblick über die Landschaften, die Ihre Route säumen. Die Panoramen von Saint-Dié-des-Vosges entfalten sich entlang einer Startbahn für Gleitschirmflieger oder auf natürlichen Vorsprüngen wie den Felsen.

Wenn Sie in Richtung des Col des Quatre Chemins wandern, wird die Ruhe die Geräusche der Stadt überlagern. Von Wäldern mit Nadelbäumen bis hin zu Wäldern mit Laubbäumen ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Am Ende des Weges werden Sie den Petit und den Grand Jumeau entdecken, zwei kuriose Berge, die in der Déodatie wohlbekannt sind. Ein kleiner Abstecher auf den Gipfel ermöglicht es Ihnen, die Aussicht zu genießen. Nehmen Sie sich Zeit, atmen Sie ein und genießen Sie!

Anschließend steigen Sie ab, um das Ende Ihrer Etappe zu erreichen und Ihre Unterkunft zu finden.

Bemerkenswerte Sehenswürdigkeiten

¿ In Saint-Dié-des-Vosges: Kathedralensemble aus rosa Sandstein, Kirche Saint-Martin, Freiheitsturm, Grüne Fabrik Le Corbusier, Museum Pierre-Noël, Museum Trainland, Stadtparcours mit Wandmalereien, Rue Thiers, Brunnen und kleine Kulturgüter, Sport- und Freizeitaktivitäten.

¿ Unterwegs oder in der Nähe: Massif de la Madeleine, Roches du Bihay (Aussichtspunkt), Roche de la Biche, Roche des Fossés, Roche des Hauts-Champs, Les Petit et Grand Jumeaux.

Etappe 2: Von Saint-Michel-sur-Meurthe nach Etival-Clairefontaine

Auf geht’s nach Etival-Clairefontaine! Nach und nach lassen Sie Saint-Michel-sur-Meurthe hinter sich und begeben sich auf ein Netz aus kleinen Wegen, die schöne Aussichten auf die umliegende Landschaft bieten. In Nompatelize können Sie sich die Zeit nehmen, die hübsche Kirche zu bewundern, bevor Sie weitergehen. Sie erreichen Beaulieu, einen charmanten Weiler, und der Wald öffnet sich zum ruhigen Teich Beaulieu Park, den Sie auf einem von Vegetation gesäumten Weg umrunden.

Auf dem Weg zur Côte de Repy müssen Sie aufpassen: Überqueren Sie nicht die Schranke, sondern folgen Sie stattdessen der Markierung mit dem gelben Ring des Vogesenclubs auf der rechten Seite, die Sie bis zum Zentrum von Etival-Clairefontaine führt. Bevor Sie dort ankommen, durchqueren Sie noch einige Waldpassagen in einer ruhigen Atmosphäre. Am Ziel angekommen, werden Sie die schöne Abtei Saint-Pierre entdecken, die auch römisches Etival genannt wird und die Ufer des Flusses Valdange überragt. Dies ist eine gute Gelegenheit, eine Pause einzulegen und etwas zu essen.

Die Szenerie des Tages wechselt zwischen offenen Wiesen und schattigem Unterholz. Genießen Sie auf dieser Etappe die Ruhe, bewundern Sie die Natur, die sich Ihnen nach und nach offenbart, und lassen Sie sich vom Gesang der Vögel berieseln, um diese zeitlose Auszeit voll und ganz auszukosten.

Bemerkenswerte Sehenswürdigkeiten

¿ In Etival-Clairefontaine: Abtei Saint-Pierre d’Étival, Papierfabrik Clairefontaine, Ferme-Musée d’Etival und kleine Kulturgüter.

¿ Unterwegs oder in der Nähe: Kirche von Nompatelize, Beaulieu Park und kleine Kulturgüter.

Etappe 3: Etival-Clairefontaine in Ban-de-Sapt

Nach Ihrer Übernachtung im Herzen der Papierstadt machen Sie sich vom Parkplatz des Friedhofs von Étival aus wieder auf den Weg nach Ban-de-Sapt, wobei Sie der Markierung des gelben Kreuzes des Vogesenclubs folgen. Die Abtei begleitet Sie einen Moment lang mit ihrer majestätischen Silhouette. Sie überqueren vier charmante rote Brücken über La Valdange, bevor Sie die Eisenbahnlinie überqueren. Am Haus mit den Löwenköpfen biegen Sie rechts ab¿: Nach einigen Häusern und einem Bahnübergang verschwindet die Stadt allmählich hinter Ihnen und macht Platz für einen Kokon aus Wald und Moos, in dem eine sanfte Gelassenheit herrscht.

Im Herzen dieses Waldes befindet sich die Kapelle der Jungfrau der Gnaden, die Ihnen einen ruhigen Ort für eine kontemplative Pause bietet. Der Weg wechselt dann zwischen schattigem Unterholz und Öffnungen auf der Ebene, die schöne Aussichtspunkte bieten. An der Kreuzung mit der Straße nach Moyenmoutier weist Sie ein mit Markierungen geschmückter Baum darauf hin, dass Sie der blauen Raute, Ihrem neuen Führer, folgen sollten. Diese Variante führt Sie bis zur nationalen Nekropole von La Fontenelle, einer bedeutenden Gedenkstätte des Ersten Weltkriegs, und bietet eine Strecke mit einem bemerkenswerten Panorama über das Hure-Tal. Nehmen Sie sich die Zeit, die Geschichte auf sich wirken zu lassen, bevor Sie nach Ban-de-Sapt weiterfahren, einem kleinen malerischen Dorf mit typischen Weilern und Bauernhöfen der Vogesen. Zum Abschluss dieser Etappe sollten Sie unbedingt den Jardin de Callunes besuchen. Diese wahre Oase des Friedens, die in einem ehemaligen Steinbruch angelegt wurde, bietet Ihnen ein Festival der Farben und Düfte im Laufe der Jahreszeiten. Eine blumige Auszeit, die ideal ist, um den Tag sanft ausklingen zu lassen.

Bemerkenswerte Sehenswürdigkeiten

¿ In Ban de Sapt: Nationale Nekropole von La Fontenelle, Jardins de Callunes, Kirche und kleines Kulturerbe.

¿ Auf dem Weg oder in der Nähe: Kapelle der Jungfrau der Gnaden, Abtei Saint-Hydulphe de Moyenmoutier (Hin- und Rückweg ca. 4 km).

Etappe 4: Ban-de-Sapt nach St Dié-des-Vosges

Letzter Tag, letzte Anstrengung! Vom Zentrum von Ban-de-Sapt aus folgen Sie zunächst der Markierung gelbes Dreieck, dann dem gelben Rechteck mit weißen Strichen. Sie wandern durch das Hure-Tal und gelangen dann über einen kleinen Pfad, der durch den Wald hinabführt, nach Saint-Jean-d’Ormont. Hier überragt die Kirche auf ihrem Vorsprung das Dorf und das Tal.

Anschließend nehmen Sie Ihren Weg wieder auf, um am Col des Raids auf den GR® de Pays zu stoßen. Für die Wagemutigen unter Ihnen lohnt sich ein Abstecher zum keltischen Camp de la Bure (weniger als 10 km hin und zurück). Die Überreste eines keltischen Oppidums erstrecken sich über 3 Hektar und bieten einen atemberaubenden Blick auf das Meurthe-Tal

Auf dem Weg hinunter nach Saint-Dié-des-Vosges können Sie am Cascade des Molières einen erfrischenden und beruhigenden Halt einlegen. Dieser kleine künstliche Wasserfall fließt friedlich inmitten einer idyllischen Landschaft. Ein Kiosk erinnert an die früheren Spaziergänge der Bourgeoisie von Deodati und lädt zum Verweilen ein. Warum sollten Sie nach all den Tagen des Wanderns nicht der Versuchung nachgeben, eine kleine Pause einzulegen? Schließlich sind es nur noch 7,4 km bis zum Ende Ihrer Reise auf der Nordschleife des GR® de Pays de la Déodatie.

Bemerkenswerte Sehenswürdigkeiten

¿ In Ban-de-Sapt: Nationale Nekropole von La Fontenelle, Jardins de Callunes, Kirche und kleines Kulturerbe.

¿ Auf dem Weg und in der Nähe: Saint-Jean-d’Ormont (Kirche und kleines Kulturerbe), keltisches Lager von La Bure (weniger als 10 km hin und zurück vom Col des Raids), Wasserfall und Kiosk von Molières.

¿ In Saint-Dié-des-Vosges: Kathedrale aus rosa Sandstein, Freiheitsturm, Usine Verte Le Corbusier, Pierre-Noël-Museum, Trainland-Museum, Stadtparcours mit Wandmalereien, Rue Thiers, Brunnen und kleines Kulturerbe, Sport- und Freizeitaktivitäten.

Italiano :

Questa micro-avventura vi porta nel cuore delle foreste, partendo dalla città di Saint-Dié-des-Vosges, la capitale francese della geografia. Questa parte selvaggia del massiccio si snoda lungo l’alta valle della Meurthe, offrendo la possibilità di scoprire un territorio con un forte patrimonio storico, panorami sorprendenti e villaggi dal fascino intramontabile.

Lungo il percorso: promontori rocciosi con panorami mozzafiato, affascinanti siti del patrimonio (abbazie, necropoli di Fontenelle), i Jardins de Callunes e la Cascade des Molières.

Città attraversate: Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Michel-sur-Meurthe, Nompatelize, Saint-Rémy, Etival-Clairefontaine, Moyenmoutier, Ban-de-Sapt, Saint-Jean-d’Ormont.

Tappa 1: Ecco l’inizio della vostra avventura! Partendo da Saint-Dié-des-Vosges, dopo aver esplorato il complesso della cattedrale, i murales che attraversano la città e le rive della Meurthe, guadagnerete rapidamente quota seguendo i cartelli gialli e rossi. Si sorveglia il Massiccio della Madeleine e si scoprono rocce imponenti in un ambiente naturale incontaminato. Dalla Chaise du Roi alla Roche de la Biche, passando per le Roches de Bihay, si ha un’ottima panoramica dei paesaggi che si incontrano lungo il percorso. Le viste panoramiche su Saint-Dié-des-Vosges si svelano mentre si percorre una pista di parapendio o i promontori più naturali delle rocce.

Camminando verso il passo del Col des Quatre Chemins, la pace e la tranquillità prendono il sopravvento sui rumori della città. Dalle foreste di conifere a quelle di latifoglie, ce n’è per tutti i gusti!

Alla fine del percorso, scoprirete il Petit e il Grand Jumeau, due curiose montagne ben note nella regione della Déodatie. Una breve deviazione verso la vetta vi permetterà di godere di una splendida vista. Prendetevi il vostro tempo, respirate e contemplate!

Poi scendete alla fine della tappa e tornate al vostro alloggio.

Punti di interesse

¿ A Saint-Dié-des-Vosges: Cattedrale in arenaria rosa, chiesa di Saint-Martin, Tour de la Liberté, Usine Verte Le Corbusier, Musée Pierre-Noël, Musée Trainland, percorso murale urbano, rue Thiers, fontane e piccoli siti del patrimonio, attività sportive e ricreative.

sul percorso o nelle vicinanze: Massiccio della Madeleine, Roches du Bihay (punto panoramico), Roche de la Biche, Roche des Fossés, Roche des Hauts-Champs, Les Petit et Grand Jumeaux.

Tappa 2: Da Saint-Michel-sur-Meurthe a Etival-Clairefontaine

Partenza per Etival-Clairefontaine! Lasciatevi gradualmente alle spalle Saint-Michel-sur-Meurthe e seguite una rete di stradine che offrono splendidi panorami sulla campagna circostante. A Nompatelize, prendetevi il tempo di ammirare la bella chiesa prima di proseguire. Raggiungerete Beaulieu, un borgo ricco di fascino, dove la foresta si apre sul tranquillo laghetto del Parco di Beaulieu, che supererete lungo un sentiero costeggiato dalla vegetazione.

Sul sentiero della côte de Repy, fate attenzione a non oltrepassare la barriera, ma seguite le indicazioni gialle del Club Vosgien sulla destra, che vi porteranno al centro di Etival-Clairefontaine. Prima di arrivare, attraverserete ancora alcuni passaggi nella foresta in un’atmosfera serena. Giunti a destinazione, scoprirete la bella abbazia di Saint-Pierre, soprannominata Etival romana , che domina le rive della Valdange. Qui potrete fare una pausa e mangiare qualcosa.

Il paesaggio odierno alterna prati aperti e sottobosco ombroso. Durante questa tappa, godetevi la pace e la tranquillità, ammirate la natura che si svela a poco a poco e lasciatevi cullare dal canto degli uccelli per assaporare appieno questa parentesi senza tempo.

Punti di interesse

a Etival-Clairefontaine: Abbaye Saint-Pierre d’Étival, Papeterie Clairefontaine, Ferme-Musée d’Etival e piccoli siti del patrimonio.

lungo il percorso o nelle vicinanze: chiesa di Nompatelize, parco di Beaulieu e piccoli siti del patrimonio.

Tappa 3: Etival-Clairefontaine a Ban-de-Sapt:

Dopo aver trascorso la notte nel cuore della città della carta, si riparte per Ban-de-Sapt dal parcheggio del cimitero di Étival, seguendo le indicazioni della croce gialla del Club Vosgien. La maestosa sagoma dell’abbazia vi accompagnerà per un po’. Attraversate quattro incantevoli ponti rossi sulla Valdange prima di incrociare la linea ferroviaria. All’altezza della casa decorata con teste di leone, svoltate a destra¿: dopo alcune case e un passaggio a livello, la città scomparirà gradualmente alle vostre spalle, lasciando il posto a un bozzolo di foresta e muschio, dove regna una dolce serenità.

Nel cuore di questi boschi, la cappella della Vierge des Grâces offre un luogo tranquillo per una pausa contemplativa. Il sentiero alterna poi sottoboschi ombreggiati e aperture sulla pianura, che offrono bellissimi panorami. All’incrocio con la strada per Moyenmoutier, un albero ornato di cartelli vi indica di seguire il diamante blu, la vostra nuova guida. Questa variante vi porterà alla Necropoli Nazionale di La Fontenelle, un importante luogo di memoria della Grande Guerra, con un percorso che offre un notevole panorama sulla valle dell’Hure. Prendetevi il tempo di immergervi nella storia prima di proseguire per Ban-de-Sapt, un pittoresco paesino con borghi e fattorie tipiche dei Vosgi. Per concludere in bellezza questa tappa, non perdetevi una visita al Jardin de Callunes. Questa oasi di pace, situata in un’ex cava, offre una festa di colori e profumi durante tutte le stagioni. Un intermezzo floreale ideale per concludere dolcemente la giornata.

Punti di interesse

¿ A Ban de Sapt: necropoli nazionale di Fontenelle, giardini di Callunes, chiesa e piccoli siti del patrimonio.

lungo il percorso o nelle vicinanze: La Chapelle de la Vierge des Grâces, Abbaye Saint-Hydulphe de Moyenmoutier (andata e ritorno, circa 4 km).

Tappa 4: Ban-de-Sapt a St Dié-des-Vosges

Ultimo giorno, ultimo sforzo! Partendo dal centro di Ban-de-Sapt, seguirete dapprima le indicazioni del triangolo giallo, poi del rettangolo giallo con strisce bianche. Attraverserete la valle dell’Hure prima di imboccare uno stretto sentiero che scende tra i boschi fino a Saint-Jean-d’Ormont. Qui la chiesa domina il villaggio e la valle dall’alto del suo promontorio.

Si può poi ripartire per raggiungere il percorso del GR® de Pays al Col des Raids. Per i più avventurosi, non dimenticate di fare una deviazione verso l’accampamento celtico di La Bure (meno di 10 km andata e ritorno), dove i resti di un oppidum celtico di 3 ettari offrono una vista ininterrotta sulla valle della Meurthe

Sulla via del ritorno a Saint-Dié-des-Vosges, una sosta alla Cascade des Molières vi rinfrescherà e rasserenerà. Questa piccola cascata artificiale scorre tranquillamente in un ambiente idilliaco. Un chiosco ricorda le passeggiate di un tempo della borghesia deodatiana e vi invita a fare un giro. In effetti, perché non cedere alla tentazione di una piccola pausa dopo tutti questi giorni di cammino? In fondo, mancano solo 7,4 chilometri per completare il percorso dell’anello nord del GR® de Pays de la Déodatie.

Punti di interesse

¿ A Ban-de-Sapt: necropoli nazionale di La Fontenelle, Jardins de Callunes, chiesa e piccoli siti del patrimonio.

lungo il percorso e nelle vicinanze: Saint-Jean-d’Ormont (chiesa e piccolo patrimonio), campo celtico di La Bure (a meno di 10 km dal Col des Raids), cascata e chiosco di Molières.

a Saint-Dié-des-Vosges: complesso della cattedrale in arenaria rosa, Tour de la Liberté, Usine Verte Le Corbusier, museo Pierre-Noël, museo Trainland, percorso murale urbano, rue Thiers, fontane e piccoli siti del patrimonio, attività sportive e ricreative.

Español :

Esta microaventura le llevará al corazón de los bosques, partiendo de la ciudad de Saint-Dié-des-Vosges, capital francesa de la geografía. Esta parte salvaje del macizo recorre la parte alta del valle del Meurthe, ofreciéndole la oportunidad de descubrir una zona con un fuerte patrimonio histórico, panoramas sorprendentes y pueblos con un encanto intemporal.

A lo largo del recorrido: promontorios rocosos con vistas impresionantes, sitios patrimoniales fascinantes (abadías, la necrópolis de Fontenelle), los Jardines de Callunes y la Cascada des Molières.

Ciudades atravesadas: Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Michel-sur-Meurthe, Nompatelize, Saint-Rémy, Etival-Clairefontaine, Moyenmoutier, Ban-de-Sapt, Saint-Jean-d’Ormont.

Etapa 1: ¡aquí está el inicio de su aventura! Partiendo de Saint-Dié-des-Vosges, tras explorar el conjunto de la catedral, los murales que atraviesan la ciudad y las orillas del Meurthe, ganará altura rápidamente siguiendo las señales amarillas y rojas. Oteará el Macizo de la Madeleine y descubrirá impresionantes rocas en un entorno natural intacto. De la Chaise du Roi a la Roche de la Biche, pasando por las Roches de Bihay, disfrutará de una magnífica panorámica del paisaje. Las vistas panorámicas sobre Saint-Dié-des-Vosges se revelarán mientras camina por una pista de parapente o por los promontorios más naturales de las rocas.

Al caminar hacia el puerto de Col des Quatre Chemins, la paz y la tranquilidad se impondrán a los sonidos de la ciudad. De los bosques de coníferas a los de hoja caduca, ¡hay para todos los gustos!

Al final de la ruta, descubrirá el Petit y el Grand Jumeau, dos curiosas montañas muy conocidas en la región de Déodatie. Un breve desvío hasta la cima le permitirá disfrutar de unas vistas magníficas. Tómese su tiempo, respire y contemple

A continuación, descienda hasta el final de la etapa y regrese a su alojamiento.

Puntos de interés

¿ En Saint-Dié-des-Vosges: Catedral de arenisca rosa, iglesia Saint-Martin, Tour de la Liberté, Usine Verte Le Corbusier, Musée Pierre-Noël, Musée Trainland, recorrido de murales urbanos, rue Thiers, fuentes y pequeños patrimonios, actividades deportivas y de ocio.

¿ En ruta o en las inmediaciones: Macizo de la Madeleine, Roches du Bihay (mirador), Roche de la Biche, Roche des Fossés, Roche des Hauts-Champs, Les Petit et Grand Jumeaux.

Etapa 2: De Saint-Michel-sur-Meurthe a Etival-Clairefontaine

¡Hacia Etival-Clairefontaine! Poco a poco, dejaremos atrás Saint-Michel-sur-Meurthe y seguiremos una red de estrechas callejuelas que ofrecen hermosas vistas de la campiña circundante. En Nompatelize, tómese su tiempo para admirar la bonita iglesia antes de continuar. Llegará a Beaulieu, una aldea llena de encanto, donde el bosque se abre al tranquilo estanque del parque de Beaulieu, que atravesará por un camino bordeado de vegetación.

En el camino de la côte de Repy, tenga cuidado de no cruzar la barrera, pero siga las señales amarillas del Club Vosgien a la derecha, que le llevarán al centro de Etival-Clairefontaine. Antes de llegar, atravesará algunos pasajes forestales más en un ambiente sereno. Cuando llegue a su destino, descubrirá la hermosa abadía de Saint-Pierre, apodada Etival romana , que domina las orillas del Valdange. Aquí podrá hacer una pausa y comer algo.

El paisaje de hoy alterna prados abiertos y sotobosques sombríos. A lo largo de esta etapa, disfrute de la tranquilidad, admire la naturaleza que se revela poco a poco y déjese arrullar por el canto de los pájaros mientras saborea al máximo este interludio sin tiempo.

Puntos de interés

¿ En Etival-Clairefontaine: Abbaye Saint-Pierre d’Étival, Papeterie Clairefontaine, Ferme-Musée d’Etival y pequeños lugares patrimoniales.

¿ En ruta o en las inmediaciones: Iglesia de Nompatelize, Parque de Beaulieu y pequeños sitios patrimoniales.

Etapa 3: Etival-Clairefontaine a Ban-de-Sapt

Después de pasar la noche en el corazón de la ciudad de papel, partir de nuevo hacia Ban-de-Sapt desde el aparcamiento del cementerio de Étival, siguiendo la señalización de la cruz amarilla del Club Vosgien. La majestuosa silueta de la abadía le acompañará durante un rato. Atraviese cuatro encantadores puentes rojos sobre el Valdange antes de cruzar la vía férrea. Al llegar a la casa decorada con cabezas de león, gire a la derecha¿: tras unas cuantas casas y un paso a nivel, la ciudad desaparecerá poco a poco a sus espaldas, dando paso a un capullo de bosque y musgo, donde reina una apacible serenidad.

En el corazón de este bosque, la capilla de la Vierge des Grâces ofrece un lugar apacible para una pausa contemplativa. A continuación, el sendero alterna el sotobosque sombrío y las aberturas a la llanura, que ofrecen hermosas vistas. En el cruce con la carretera de Moyenmoutier, un árbol decorado con balizas le indica que siga el diamante azul, su nuevo guía. Esta variante le llevará a la Necrópolis Nacional de La Fontenelle, importante lugar de recuerdo de la Gran Guerra, con un recorrido que ofrece una notable panorámica del valle del Hure. Tómese su tiempo para impregnarse de la historia antes de continuar hacia Ban-de-Sapt, un pintoresco pueblecito con aldeas y granjas típicas de los Vosgos. Para terminar esta etapa por todo lo alto, no se pierda el Jardín de Callunes. Este remanso de paz, situado en una antigua cantera, ofrece un festival de colores y aromas a lo largo de las estaciones. Un interludio floral ideal para terminar la jornada con dulzura.

Puntos de interés

¿ En Ban de Sapt: necrópolis nacional de Fontenelle, jardines de Callunes, iglesia y pequeños patrimonios.

¿ En el camino o en los alrededores: La Chapelle de la Vierge des Grâces, Abbaye Saint-Hydulphe de Moyenmoutier (ida y vuelta aprox. 4 km).

Etapa 4: De Ban-de-Sapt a St Dié-des-Vosges

Último día, ¡último esfuerzo! Partiendo del centro de Ban-de-Sapt, seguirá primero las marcas del triángulo amarillo y después las del rectángulo amarillo con rayas blancas. Atravesará el valle del Hure antes de tomar un estrecho sendero que desciende por el bosque hasta Saint-Jean-d’Ormont. La iglesia domina el pueblo y el valle desde lo alto de su promontorio.

A continuación, puede retomar la ruta del GR® de Pays en el Col des Raids. Los más aventureros no deben perderse el campamento celta de La Bure (menos de 10 km ida y vuelta), donde los restos de un oppidum celta de 3 hectáreas ofrecen una vista ininterrumpida del valle del Meurthe..

De regreso a Saint-Dié-des-Vosges, una parada en la Cascade des Molières le refrescará y tranquilizará. Esta pequeña cascada artificial fluye apaciblemente por un entorno idílico. Un quiosco recuerda los paseos de antaño de la burguesía deodaciana y le invita a dar una vuelta. De hecho, ¿por qué no ceder a la tentación de un pequeño descanso después de tantos días de caminata? Al fin y al cabo, sólo le quedan 7,4 kilómetros para completar su recorrido por el bucle norte del GR® de Pays de la Déodatie.

Puntos de interés

¿ En Ban-de-Sapt: necrópolis nacional de La Fontenelle, Jardines de Callunes, iglesia y pequeños conjuntos patrimoniales.

¿ En el camino y en las cercanías: Saint-Jean-d’Ormont (iglesia y pequeño patrimonio), campamento celta de La Bure (a menos de 10 km ida y vuelta del Col des Raids), cascada y quiosco de Molières.

¿ En Saint-Dié-des-Vosges: complejo de la catedral de arenisca rosa, Tour de la Liberté, Usine Verte Le Corbusier, museo Pierre-Noël, museo Trainland, recorrido mural urbano, rue Thiers, fuentes y pequeños lugares patrimoniales, actividades deportivas y de ocio.

