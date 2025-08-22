Moirax, dans les coteaux de Marescot Moirax Lot-et-Garonne

Moirax, dans les coteaux de Marescot A pieds Difficulté moyenne

Moirax, dans les coteaux de Marescot 47310 Moirax Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 13200.0 Tarif :

Ce circuit passe, sous et sur, l’autoroute A 62. Le bruit de la circulation n’est gênant que sur la partie nord de la boucle. Sinon très beaux paysages sur la vallée de la Garonne, proche d’Agen.

+33 5 53 66 14 14

English : Moirax, dans les coteaux de Marescot

This circuit passes, under and over, the A 62 motorway. The noise of the traffic is annoying only on the northern part of the loop. Otherwise very beautiful landscapes on the valley of the Garonne, close to Agen.

Deutsch : Moirax, dans les coteaux de Marescot

Dieser Rundweg führt unter und über die Autobahn A62. Der Verkehrslärm ist nur im nördlichen Teil des Rundwegs störend. Ansonsten ist die Landschaft im Garonne-Tal in der Nähe von Agen sehr schön.

Italiano :

Questo circuito passa sotto e sopra l’autostrada A62. Il rumore del traffico è fastidioso solo nella parte nord dell’anello. Altri paesaggi molto belli nella valle della Garonna, vicino ad Agen.

Español : Moirax, dans les coteaux de Marescot

Este circuito pasa por debajo y por encima de la autopista A62. El ruido del tráfico es molesto sólo en la parte norte del bucle. Por lo demás, paisajes muy hermosos en el valle del Garona, cerca de Agen.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine