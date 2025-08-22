Moirax, sur la route des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle Moirax Lot-et-Garonne

Moirax, sur la route des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle A pieds Facile

Moirax, sur la route des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle 47310 Moirax Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6700.0 Tarif :

Aux portes d’Agen, ce petit circuit emprunte les chemins des premiers contreforts des coteaux de Gascogne. La vallée de la Garonne s’expose depuis le coteau du château de Lasboubées.

Facile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Moirax, sur la route des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle

At the gates of Agen, this small circuit follows the paths of the first foothills of the Gascony hills. The Garonne valley is exposed from the hillside of the castle of Lasboubées.

Deutsch : Moirax, sur la route des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle

Vor den Toren von Agen führt diese kleine Rundwanderung über die Wege der ersten Ausläufer der Hänge der Gascogne. Das Garonne-Tal ist von der Anhöhe des Schlosses Lasboubées aus zu sehen.

Italiano :

Alle porte di Agen, questo breve circuito segue i sentieri dei primi contrafforti delle colline della Guascogna. La valle della Garonna è visibile dalla collina del castello di Lasboubées.

Español : Moirax, sur la route des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle

A las puertas de Agen, este corto circuito sigue los caminos de las primeras estribaciones de las laderas de Gascuña. El valle del Garona se ve desde la ladera del castillo de Lasboubées.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine