Exposition Trotte Lapin Les animaux de nos campagnes Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Exposition Trotte Lapin Les animaux de nos campagnes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-20

Le site de Trotte-Lapin est un espace naturel protégé qui accueille une biodiversité remarquable. Explorez l’exposition dans l’ancienne ferme et découvrez les animaux et plantes de nos campagnes. Une enquête attend les plus curieux !

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 26 79 55 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Exposition Trotte Lapin Les animaux de nos campagnes

The Trotte-Lapin site is a protected natural area that is home to remarkable biodiversity. Explore the exhibition in the old farmhouse and discover the animals and plants of our countryside. An investigation awaits the most curious!

