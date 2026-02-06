Exposition Trotte Lapin Les animaux de nos campagnes Site naturel de Trotte-Lapin Moirax
Exposition Trotte Lapin Les animaux de nos campagnes Site naturel de Trotte-Lapin Moirax mercredi 20 mai 2026.
Exposition Trotte Lapin Les animaux de nos campagnes
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-23
2026-05-20
Le site de Trotte-Lapin est un espace naturel protégé qui accueille une biodiversité remarquable. Explorez l’exposition dans l’ancienne ferme et découvrez les animaux et plantes de nos campagnes. Une enquête attend les plus curieux !
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 26 79 55 trottelapin@agglo-agen.fr
English : Exposition Trotte Lapin Les animaux de nos campagnes
The Trotte-Lapin site is a protected natural area that is home to remarkable biodiversity. Explore the exhibition in the old farmhouse and discover the animals and plants of our countryside. An investigation awaits the most curious!
