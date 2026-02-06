Animation nature en famille Les anim’eau de la mare Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nature en famille Les anim’eau de la mare

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Le petit conte d’Ambre la salamandre vous invite à explorer la biodiversité aquatique ! Entre ateliers ludiques et expériences, découvrez l’univers des petites bêtes, leur cycle de vie et leur environnement, tout en éveillant votre curiosité sur le monde qui nous entoure.

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Animation nature en famille Les anim’eau de la mare

Le petit conte d?Ambre la salamandre invites you to explore aquatic biodiversity! Through playful workshops and experiments, discover the world of small creatures, their life cycle and their environment, while awakening your curiosity about the world around us.

