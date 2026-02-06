Animation nature en famille Secret de plantes Site naturel de Trotte-Lapin Moirax
Animation nature en famille Secret de plantes Site naturel de Trotte-Lapin Moirax samedi 23 mai 2026.
Animation nature en famille Secret de plantes
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Edwige, herboriste passionnée, vous invite à une parenthèse enchantée au cœur de la vallée de la Jorle, pour une balade nature à la découverte des plantes sauvages.
Edwige, herboriste passionnée, vous invite à une parenthèse enchantée au cœur de la vallée de la Jorle, pour une balade nature à la découverte des plantes sauvages. .
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation nature en famille Secret de plantes
Edwige, a passionate herbalist, invites you on an enchanted walk in the heart of the Jorle valley, to discover wild plants.
L’événement Animation nature en famille Secret de plantes Moirax a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Destination Agen