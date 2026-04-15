Moirax

Françoise et Serge Cabannes

10 Grand Rue Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 10:00:00

fin : 2026-05-27 18:30:00

Date(s) :

2026-05-18

L’association Moirax Tourisme présente une exposition de gravures de Françoise et Serge Cabannes au Prieuré de Moirax. Démonstrations le week-end, techniques variées (eau-forte, linogravure, estampe japonaise…). Découvrez aussi cyanotype et encadrements. Infos 07 84 23 87 96.

L’association Moirax Tourisme présente une exposition de gravures et d’encadrements de Françoise et Serge Cabannes au Prieuré de Moirax.

Cette exposition se veut avant tout pédagogique (démonstration de certaines techniques le week-end).

Elle s’adresse à tout public en proposant de vivre au fil de l’encre.

Venez découvrir les différentes techniques de gravures: taille douce, à la pointe sèche, eau forte, aquatinte, burin, manière noire, taille d’épargne (linogravure), technique de l’estampe japonaise (sur bois).

Ils vous feront découvrir aussi le cyanotype et l’impression de monotype.

Enfin, ils vous montreront qu’au travers des différents types d’encadrements de gravures anciennes mais aussi d’objets (montres, miniatures de parfums…) ils retrouvent leur âme d’antan.

Information au 07 84 23 87 96. .

10 Grand Rue Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 23 87 96

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English : Françoise et Serge Cabannes

Moirax Tourisme presents an exhibition of etchings by Françoise and Serge Cabannes at the Prieuré de Moirax. Weekend demonstrations of various techniques (etching, linocut, Japanese engraving, etc.). Also cyanotype and framing. Info: 07 84 23 87 96.

L’événement Françoise et Serge Cabannes Moirax a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Destination Agen