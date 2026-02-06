Animation nature en famille Sacré oiseau Site naturel de Trotte-Lapin Moirax
Animation nature en famille Sacré oiseau Site naturel de Trotte-Lapin Moirax mercredi 20 mai 2026.
Animation nature en famille Sacré oiseau
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
En rentrant à son nid, la femelle rouge-gorge découvre un œuf qui n’est pas le sien. D’où vient-il ? Qui l’a pondu ? Enquêtez, explorez pour percer le secret de cet œuf mystérieux.
En rentrant à son nid, la femelle rouge-gorge découvre un œuf qui n’est pas le sien. D’où vient-il ? Qui l’a pondu ? Enquêtez, explorez pour percer le secret de cet œuf mystérieux. .
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation nature en famille Sacré oiseau
When the female robin returns to her nest, she discovers an egg that is not hers. Where did it come from? Who laid it? Investigate and explore to discover the secret of this mysterious egg.
L’événement Animation nature en famille Sacré oiseau Moirax a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Destination Agen