Animation nature en famille Sacré oiseau Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nature en famille Sacré oiseau

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

En rentrant à son nid, la femelle rouge-gorge découvre un œuf qui n’est pas le sien. D’où vient-il ? Qui l’a pondu ? Enquêtez, explorez pour percer le secret de cet œuf mystérieux.

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Animation nature en famille Sacré oiseau

When the female robin returns to her nest, she discovers an egg that is not hers. Where did it come from? Who laid it? Investigate and explore to discover the secret of this mysterious egg.

