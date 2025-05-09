MONSIEUR HULOT BALADE ENTRE MER ET CAMPAGNE Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Durée : Distance : 5400.0 Tarif :

Au départ de l’agréable Square des 4 Frères Berthaud, on découvre une paisible campagne pour rejoindre le chemin côtier par le Val de la Courance.

https://www.saint-nazaire-tourisme.com/decouvrir/decouvrir-la-nature/balades-et-randonnees-a-pied/

English :

From the pleasant Square des 4 Frères Berthaud, one discovers a peaceful countryside to join the coastal path by the Val de la Courance.

Deutsch :

Vom gemütlichen Square des 4 Frères Berthaud aus geht es durch eine friedliche Landschaft, um über das Val de la Courance auf den Küstenweg zu gelangen.

Italiano :

Dalla piacevole piazza dei 4 fratelli Berthaud, si scopre una campagna tranquilla per raggiungere il sentiero costiero attraverso la Val de la Courance.

Español :

Desde la agradable plaza des 4 Frères Berthaud, se descubre un campo tranquilo para unirse al camino de la costa a través del Val de la Courance.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-09 par eSPRIT Pays de la Loire