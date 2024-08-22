Montée de la Sauce Moûtiers Savoie

Montée de la Sauce Moûtiers Savoie vendredi 1 août 2025.

Montée de la Sauce

Montée de la Sauce 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

815 Points -Une fois quittée la route de Val Throrens, au-dessus de St-Jean-de-Belleville, vous pénétrerez dans l’une des vallées les plus reculées de Savoie. Votre montée s’achèvera dans un hameau d’alpage, au milieu des troupeaux.

English : La Sauce

815 Points Turn off the Val Thorens road just above St. Jean de Belleville and you enter one of Savoie’s most isolated valleys. The climb finishes at a mountain hamlet surrounded by grazing cows.

Deutsch :

815 Punkte Sobald Sie die Straße nach Val Throrens oberhalb von St-Jean-de-Belleville verlassen haben, betreten Sie eines der abgelegensten Täler Savoyens. Ihr Aufstieg endet in einem Weiler auf der Alm, inmitten von Herden.

Italiano :

815 Punti Una volta lasciata la strada della Val Throrens sopra St-Jean-de-Belleville, si entra in una delle valli più remote della Savoia. La salita termina in un borgo alpino, circondato da mandrie di bovini.

Español :

815 Puntos Una vez que se abandona la carretera de Val Throrens por encima de St-Jean-de-Belleville, se entra en uno de los valles más remotos de Saboya. El ascenso termina en una aldea alpina rodeada de rebaños.

