Montée de Pradier Moûtiers Savoie

Montée de Pradier

Montée de Pradier 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

1031 Points -Fort peu connue, cette montée se trouve au cœur de la Tarentaise. Après quelques lacets au-dessus de Moûtiers, vous découvrirez le beau plan d’eau de Hautecour, d’où part un étonnant sentier de land’art.

English : Col du Pradier

1031 Points This almost unknown climb in the heart of the Tarentaise Valley starts in the centre of Moutiers. A series of switchbacks leads to Hautecour’s pretty lake and the start of an amazing land-art trail.

Deutsch :

1031 Punkte Dieser wenig bekannte Anstieg befindet sich im Herzen der Tarentaise. Nach einigen Serpentinen oberhalb von Moûtiers entdecken Sie den schönen See von Hautecour, von dem aus ein erstaunlicher Land’art-Pfad beginnt.

Italiano :

1031 Punti Questa salita poco conosciuta si trova nel cuore della regione della Tarentaise. Dopo alcuni tornanti sopra Moûtiers, si incontra il bellissimo lago di Hautecour, da cui parte un sorprendente percorso di land art.

Español :

1031 Puntos Esta subida poco conocida se encuentra en el corazón de la región de Tarentaise. Tras unas cuantas curvas y revueltas por encima de Moûtiers, se topará con el hermoso lago de Hautecour, del que parte un sorprendente sendero de land art.

