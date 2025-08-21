Montée des Prioux Moûtiers Savoie

Montée des Prioux

Montée des Prioux 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cette longue ascension vous amène au cœur de la Vanoise, avec des points de vue sur l’aiguille de la Vanoise au passage de Pralognan, puis sur les glaciers.763 Points –

https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/ +33 4 79 04 29 05

English : Les Prioux

A long climb into the heart of the Vanoise, with views of the Aiguille de la Vanoise and the Glaciers of the Vanoise as you go through Pralognan. 763 Points –

Deutsch :

Dieser lange Aufstieg bringt Sie in das Herz der Vanoise, mit Ausblicken auf die Nadel der Vanoise beim Übergang von Pralognan und dann auf die Gletscher.763 Punkte –

Italiano :

Questa lunga salita vi porta nel cuore della Vanoise, con vista sull’Aiguille de la Vanoise, passando per il Pralognan, e poi sui ghiacciai.763 Punti –

Español :

Este largo ascenso le lleva al corazón de la Vanoise, con vistas de la Aiguille de la Vanoise al pasar Pralognan, y luego los glaciares.763 Puntos –

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-22 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme