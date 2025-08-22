Moûtiers Albertville (Aller-retour) Moûtiers Savoie

Moûtiers Albertville (Aller-retour)

Moûtiers Albertville (Aller-retour) 5 Grande Rue 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un bel itinéraire cyclo de difficulté modérée à la découverte de la vallée de la Tarentaise au départ de Moûtiers jusqu’à Albertville.

https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/ +33 4 79 04 29 05

English :

A beautiful, moderately-difficult cycle route through the Tarentaise valley from Moûtiers to Albertville.

Deutsch :

Eine schöne Radroute mit mäßigem Schwierigkeitsgrad zur Entdeckung des Tarentaise-Tals von Moûtiers bis Albertville.

Italiano :

Un bellissimo percorso ciclabile di media difficoltà attraverso la valle della Tarentaise, da Moûtiers ad Albertville.

Español :

Una hermosa ruta ciclista de dificultad moderada por el valle de la Tarentaise desde Moûtiers hasta Albertville.

