Moûtiers Albertville (Aller-retour) Moûtiers Savoie

Un bel itinéraire cyclo de difficulté modérée à la découverte de la vallée de la Tarentaise au départ de Moûtiers jusqu’à Albertville.
English :
A beautiful, moderately-difficult cycle route through the Tarentaise valley from Moûtiers to Albertville.
Deutsch :
Eine schöne Radroute mit mäßigem Schwierigkeitsgrad zur Entdeckung des Tarentaise-Tals von Moûtiers bis Albertville.
Italiano :
Un bellissimo percorso ciclabile di media difficoltà attraverso la valle della Tarentaise, da Moûtiers ad Albertville.
Español :
Una hermosa ruta ciclista de dificultad moderada por el valle de la Tarentaise desde Moûtiers hasta Albertville.
