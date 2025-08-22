Moûtiers Albertville (Boucle par les Hauts d’Esserts Blay) Moûtiers Savoie
Un itinéraire facile depuis Moûtiers qui permet de rejoindre Albertville, la cité olympique. Dès les premiers coups de pédale, vous évoluerez sur la nouvelle voie verte aménagée au fil de l’eau et poursuivrez par la découverte de jolis hameaux.
https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/ +33 4 79 04 29 05
English : Moûtiers Albertville (Loop via Hauts d’Esserts Blay)
An easy route from Moûtiers to the Olympic city of Albertville. From the moment you set off on your pedals, you’ll be cycling along the new greenway that has been laid out along the water’s edge, and discovering pretty hamlets along the way.
Deutsch :
Eine einfache Route von Moûtiers nach Albertville, der Olympiastadt. Von den ersten Pedaltritten an bewegen Sie sich auf dem neuen grünen Weg, der entlang des Wassers angelegt wurde, und entdecken weiterhin hübsche Dörfer.
Italiano :
Un percorso facile da Moûtiers alla città olimpica di Albertville. Dal momento in cui si parte sui pedali, si pedala lungo la nuova pista verde tracciata lungo la riva dell’acqua e si scoprono graziosi borghi lungo il percorso.
Español :
Una ruta fácil desde Moûtiers hasta la ciudad olímpica de Albertville. Desde el momento en que pedalees, pedalearás por la nueva vía verde que se ha trazado a orillas del agua y descubrirás bonitas aldeas por el camino.
