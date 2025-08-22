Moûtiers Bourg-Saint-Maurice Moûtiers Savoie

Moûtiers Bourg-Saint-Maurice

Moûtiers Bourg-Saint-Maurice Parking Gabriel Donnet 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cet itinéraire emprunte une route à lacets pour atteindre la station-village de Notre-Dame-du-Pré avec une montée sportive puis descente agréable par Longefoy.

https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/ +33 4 79 04 29 05

English :

This route follows a winding road to the village resort of Notre-Dame-du-Pré, with a sporty ascent then a pleasant descent via Longefoy.

Deutsch :

Diese Route führt über eine Serpentinenstraße zur Dorfstation Notre-Dame-du-Pré mit einem sportlichen Aufstieg und einer angenehmen Abfahrt über Longefoy.

Italiano :

Questo percorso segue una strada tortuosa fino alla località di Notre-Dame-du-Pré, con una salita sportiva e poi una piacevole discesa attraverso Longefoy.

Español :

Esta ruta sigue una carretera sinuosa hasta la estación de Notre-Dame-du-Pré, con una subida deportiva y luego un agradable descenso por Longefoy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-28 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme