Moûtiers Bourg-Saint-Maurice Moûtiers Savoie
Moûtiers Bourg-Saint-Maurice Moûtiers Savoie vendredi 1 mai 2026.
Moûtiers Bourg-Saint-Maurice
Moûtiers Bourg-Saint-Maurice Parking Gabriel Donnet 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Cet itinéraire emprunte une route à lacets pour atteindre la station-village de Notre-Dame-du-Pré avec une montée sportive puis descente agréable par Longefoy.
https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/ +33 4 79 04 29 05
English :
This route follows a winding road to the village resort of Notre-Dame-du-Pré, with a sporty ascent then a pleasant descent via Longefoy.
Deutsch :
Diese Route führt über eine Serpentinenstraße zur Dorfstation Notre-Dame-du-Pré mit einem sportlichen Aufstieg und einer angenehmen Abfahrt über Longefoy.
Italiano :
Questo percorso segue una strada tortuosa fino alla località di Notre-Dame-du-Pré, con una salita sportiva e poi una piacevole discesa attraverso Longefoy.
Español :
Esta ruta sigue una carretera sinuosa hasta la estación de Notre-Dame-du-Pré, con una subida deportiva y luego un agradable descenso por Longefoy.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-28 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme