Moûtiers Valmorel (Boucle) Moûtiers Savoie
Moûtiers Valmorel (Boucle)
Moûtiers Valmorel (Boucle) Place Mgr Terrier 73600 Moûtiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Une belle boucle pour rejoindre la station de Valmorel à 1382 m et retour par la station de Doucy.
https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com/ +33 4 79 04 29 05
English :
A beautiful loop to reach the Valmorel resort at 1382 m and return via the Doucy resort.
Deutsch :
Eine schöne Schleife zur Station Valmorel auf 1382 m und zurück über die Station Doucy.
Italiano :
Un bellissimo anello per raggiungere la stazione di Valmorel a 1382 m e ritornare attraverso la stazione di Doucy.
Español :
Un hermoso bucle para llegar a la estación de Valmorel a 1382 m y regresar por la estación de Doucy.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-02-28 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme