N°10 VTT Le Bois Noir Saint-Izaire Aveyron

N°10 VTT Le Bois Noir 12480 Saint-Izaire Aveyron Occitanie

Entre bois Noir et grès rouge de Saint-Izaire, un parcours facile qui réserve de beaux panoramas sur le village de Calmels-et-le-Viala et la vallée du Len. En bonus un patrimoine remarquable !

English : N°10 The Black Wood

Between the Black Forest and the red sandstone of Saint-Izaire, an easy route offering beautiful views of the village of Calmels-et-le-Viala and the Len valley. As a bonus: remarkable heritage sites!

Deutsch :

Zwischen Bois Noir und dem roten Sandstein von Saint-Izaire verläuft eine leichte Strecke, die schöne Panoramen auf das Dorf Calmels-et-le-Viala und das Len-Tal bereithält. Bonus: ein bemerkenswertes Kulturerbe!

Italiano :

Tra il Bois Noir e l’arenaria rossa di Saint-Izaire, si tratta di un percorso facile con splendide viste sul villaggio di Calmels-et-le-Viala e sulla valle del Len. Bonus: un patrimonio notevole!

Español : N°10 El Bosque Negro

Entre el Bosque Negro y la arenisca roja de Saint-Izaire, un recorrido fácil que ofrece hermosas vistas del pueblo de Calmels-et-le-Viala y del valle del Len. ¡Como extra, un patrimonio notable!

