Lectures Gourmandes Saint-Izaire
Lectures Gourmandes Saint-Izaire samedi 18 avril 2026.
Saint-Izaire
Lectures Gourmandes
2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Buffet
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Venez savourer un dîner pas comme les autres, où les histoires se partagent autant que les plats !
Les mots s’invitent à votre table!
Samedi soir, la Valette vous propose de venir dîner accompagné des livres à partager de votre choix!
Un passage touchant, un compte, un poème, un article inspirant, une recette de cuisine…
Une soirée de lectures toute en émotions.
Tout au long des partages littéraire, dégustez un joyeux buffet printanier de salades et tartes salées. 15 .
2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 6 41 16 52 16 contact@laboiteadi.com
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English :
Come and enjoy a dinner like no other, where stories are shared as much as the food!
L’événement Lectures Gourmandes Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-04-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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