N°9 VTT Sentier du Château Saint-Izaire Aveyron
N°9 VTT Sentier du Château
N°9 VTT Sentier du Château 12480 Saint-Izaire Aveyron Occitanie
Des rives du Dourdou à la vallée du Tarn, une boucle accessible à tous au gré des méandres des rivières, dans le paysage vallonné de Saint-Izaire, perle de grès rouge au pied de son château.
English : N°9 Castle trail
From the banks of the Dourdou to the Tarn Valley, a loop accessible to all, following the meanders of the rivers through the rolling landscape of Saint-Izaire, a red-sandstone jewel at the foot of its castle.
Deutsch :
Von den Ufern des Dourdou bis zum Tal des Tarn, ein für alle zugänglicher Rundweg entlang der mäandernden Flüsse in der hügeligen Landschaft von Saint-Izaire, einer Perle aus rotem Sandstein am Fuße seines Schlosses.
Italiano :
Dalle rive del Dourdou alla valle del Tarn, un percorso ad anello accessibile a tutti, mentre i fiumi serpeggiano attraverso il paesaggio ondulato di Saint-Izaire, una perla di arenaria rossa ai piedi del suo castello.
Español : N°9 Sendero del Castillo
De las orillas del Dourdou al valle del Tarn, un circuito accesible para todos que sigue los meandros de los ríos por el paisaje ondulado de Saint-Izaire, joya de gres rojo al pie de su castillo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-08 par ADT Aveyron