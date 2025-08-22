N°9 VTT Sentier du Château Saint-Izaire Aveyron

N°9 VTT Sentier du Château

N°9 VTT Sentier du Château 12480 Saint-Izaire Aveyron Occitanie

Des rives du Dourdou à la vallée du Tarn, une boucle accessible à tous au gré des méandres des rivières, dans le paysage vallonné de Saint-Izaire, perle de grès rouge au pied de son château.

English : N°9 Castle trail

From the banks of the Dourdou to the Tarn Valley, a loop accessible to all, following the meanders of the rivers through the rolling landscape of Saint-Izaire, a red-sandstone jewel at the foot of its castle.

Deutsch :

Von den Ufern des Dourdou bis zum Tal des Tarn, ein für alle zugänglicher Rundweg entlang der mäandernden Flüsse in der hügeligen Landschaft von Saint-Izaire, einer Perle aus rotem Sandstein am Fuße seines Schlosses.

Italiano :

Dalle rive del Dourdou alla valle del Tarn, un percorso ad anello accessibile a tutti, mentre i fiumi serpeggiano attraverso il paesaggio ondulato di Saint-Izaire, una perla di arenaria rossa ai piedi del suo castello.

Español : N°9 Sendero del Castillo

De las orillas del Dourdou al valle del Tarn, un circuito accesible para todos que sigue los meandros de los ríos por el paisaje ondulado de Saint-Izaire, joya de gres rojo al pie de su castillo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-08 par ADT Aveyron