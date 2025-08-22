N°18 VTT Se mettre au vert Coupiac Aveyron

N°18 VTT Se mettre au vert

N°18 VTT Se mettre au vert 12550 Coupiac Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Explorez les vallons au gré des ondulations du paysage… et de monotraces qui font de cette boucle verdoyante un parcours fun et oxygénant, accessible au plus grand nombre

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : N°18 Getting out into the countryside,

Explore the valleys following the undulations of the landscape… and the singletracks that make this green loop a fun and refreshing ride, accessible to most riders.

Deutsch :

Erkunden Sie die Täler, während die Landschaft sich wellt? und die Monotrails, die diesen grünen Rundweg zu einem Fun-Parcours mit viel Sauerstoff machen, der für die meisten zugänglich ist

Italiano :

L’esplorazione delle valli e l’ondulazione del paesaggio e i percorsi in single track fanno di questo anello verde un percorso divertente e ossigenante, accessibile al maggior numero di persone possibile

Español : N°18 Irse al campo

Explora los valles siguiendo las ondulaciones del paisaje… y los singletracks que hacen de este circuito verde un recorrido divertido y revitalizante, accesible para la mayoría.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-09 par ADT Aveyron