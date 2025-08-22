N°19 VTT À fond les vallons ! Coupiac Aveyron

N°19 VTT À fond les vallons !

N°19 VTT À fond les vallons ! 12550 Coupiac Aveyron Occitanie

Belles sensations en perspective parmi les reliefs bosselés des vallons, avec ce parcours en mode sportif qui s’achève par une grande descente vers le village de Coupiac.

English : N°19 Full Speed in the Valleys!

Exciting sensations ahead among the rolling hills of the valleys, with this sporty route ending in a long descent to the village of Coupiac.

Die Strecke ist sportlich und endet mit einer langen Abfahrt zum Dorf Coupiac.

Il percorso sportivo si conclude con una lunga discesa verso il villaggio di Coupiac.

Español : N°19 ¡A toda velocidad por los valles!

Grandes emociones por delante entre los relieves ondulados de los valles, con este recorrido en modo deportivo que termina con un gran descenso hacia el pueblo de Coupiac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-09 par ADT Aveyron