Sentier de Vérouls Coupiac Aveyron

Sentier de Vérouls

Sentier de Vérouls 12550 Coupiac Aveyron Occitanie

De très anciens chemins ruraux vous conduisent, au gré de champs et de bois de hêtres, à travers la campagne du Pays des Sept Vallons, en compagnie du murmure de ruisseaux et cascades.

http://www.roquefort-tourisme.fr/fr +33 5 65 58 56 00

English : Vérouls Trail

Very old rural paths lead you, through fields and beech woods, across the countryside of the Seven Valleys, accompanied by the murmur of streams and waterfalls.

Deutsch :

Sehr alte Feldwege führen Sie über Felder und durch Buchenwälder durch die Landschaft des Pays des Sept Vallons, begleitet vom Rauschen von Bächen und Wasserfällen.

Italiano :

Antichi sentieri di campagna vi conducono attraverso campi e boschi di faggio, nella campagna del Pays des Sept Vallons, accompagnati dal mormorio di ruscelli e cascate.

Español : Sendero de Vérouls

Caminos rurales muy antiguos te llevan, a través de campos y bosques de hayas, por la campiña del País de los Siete Valles, acompañados por el murmullo de arroyos y cascadas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par ADT Aveyron