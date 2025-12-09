Par Herbouilly et les gorges du Méaudret Circuit Gravel & VTTAE n°89 Rouge Villard-de-Lans Isère
Par Herbouilly et les gorges du Méaudret Circuit Gravel & VTTAE n°89 Rouge Villard-de-Lans Isère vendredi 1 mai 2026.
Par Herbouilly et les gorges du Méaudret Circuit Gravel & VTTAE n°89 Rouge
Par Herbouilly et les gorges du Méaudret Circuit Gravel & VTTAE n°89 Rouge Avenue des Bains 38250 Villard-de-Lans Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Forêts, plaines d’altitude, gorges… un circuit d’une rare diversité.
Section minimum de pneu recommandée en gravel 42mm
https://vercors.fr/fr/tourisme/outdoor/velo/ +33 4 76 95 10 38
English :
Forests, high plains, gorges… a circuit of rare diversity.
Minimum tire diameter recommended for gravel: 42mm
Deutsch :
Wälder, hochgelegene Ebenen, Schluchten… eine Strecke mit einer seltenen Vielfalt.
Empfohlener Mindestquerschnitt des Reifens beim Gravel: 42 mm
Italiano :
Foreste, altipiani, gole… un percorso di rara diversità.
Diametro minimo del pneumatico consigliato per lo sterrato: 42 mm
Español :
Bosques, altiplanos, gargantas… una ruta de rara diversidad.
Diámetro mínimo de neumático recomendado para grava: 42 mm
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme