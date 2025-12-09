Par Herbouilly et les gorges du Méaudret Circuit Gravel & VTTAE n°89 Rouge Villard-de-Lans Isère

Par Herbouilly et les gorges du Méaudret Circuit Gravel & VTTAE n°89 Rouge

Par Herbouilly et les gorges du Méaudret Circuit Gravel & VTTAE n°89 Rouge Avenue des Bains 38250 Villard-de-Lans Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Forêts, plaines d’altitude, gorges… un circuit d’une rare diversité.

Section minimum de pneu recommandée en gravel 42mm

https://vercors.fr/fr/tourisme/outdoor/velo/ +33 4 76 95 10 38

English :

Forests, high plains, gorges… a circuit of rare diversity.

Minimum tire diameter recommended for gravel: 42mm

Deutsch :

Wälder, hochgelegene Ebenen, Schluchten… eine Strecke mit einer seltenen Vielfalt.

Empfohlener Mindestquerschnitt des Reifens beim Gravel: 42 mm

Italiano :

Foreste, altipiani, gole… un percorso di rara diversità.

Diametro minimo del pneumatico consigliato per lo sterrato: 42 mm

Español :

Bosques, altiplanos, gargantas… una ruta de rara diversidad.

Diámetro mínimo de neumático recomendado para grava: 42 mm

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme