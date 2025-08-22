Parc du château de Calmels Sentier de découverte

En bordure du château de Calmels, découvrez la forêt, ses arbres et les animaux qui y habitent !

English :

Bordering the Château de Calmels, explore the forest, its trees, and the animals that live there! This is a family-friendly trail with the option to picnic on-site.

Deutsch :

Am Rande des Schlosses von Calmels kannst du den Wald, seine Bäume und die Tiere, die dort leben, entdecken!

Italiano :

Ai margini del castello di Calmels, scoprite la foresta, i suoi alberi e gli animali che la abitano!

Español :

Al borde del castillo de Calmels, descubre el bosque, sus árboles y los animales que lo habitan. Es un sendero familiar con posibilidad de hacer picnic en el lugar.

