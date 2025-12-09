PARCOURS CYCLO DE BÉZIERS À LA MER EN VÉLO Béziers Hérault
L’itinéraire cyclable s’étend de Lignan-sur-Orb aux plages, via Béziers. Il dessert des sites touristiques majeurs de l’Agglomération le canal du Midi, le site des 9 écluses de Fonseranes, l’Acropole à Béziers et le littoral au sud. C’est une voie utilisée quotidiennement par les riverains. L’itinéraire cyclable continu de Lignan-sur-Orb à ValrasPlage est connecté à l’Eurovélo8
English : PARCOURS CYCLO DE BÉZIERS À LA MER EN VÉLO
Deutsch : PARCOURS CYCLO DE BÉZIERS À LA MER EN VÉLO
Italiano :
La pista ciclabile si estende da Lignan-sur-Orb alle spiagge, passando per Béziers. Serve alcune delle principali attrazioni turistiche dell’agglomerato: il Canal du Midi, le 9 chiuse di Fonseranes, l’Acropoli di Béziers e la costa a sud. È utilizzata quotidianamente dagli abitanti della zona. Il percorso ciclabile continuo da Lignan-sur-Orb a Valras-Plage è collegato all’Eurovélo8
Español : PARCOURS CYCLO DE BÉZIERS À LA MER EN VÉLO
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Hérault Tourisme