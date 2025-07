Parcours ludique des Narces Enquête au fil des arbres Autrans-Méaudre en Vercors Isère

Parcours ludique des Narces Enquête au fil des arbres Carrefour du Crêt 38112 Autrans-Méaudre en Vercors Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Itinéraire de balade dans la forêt des Narces, jalonné de panneaux et d’ateliers en bois et cordes qui vous invite à résoudre une énigme. Sur une idée originale du conseil municipal des Jeunes d’Autrans-Méaudre en Vercors

English :

Take a stroll through the Narces forest, lined with signs and workshops made of wood and rope, and solve a riddle. Based on an original idea by the Autrans-Méaudre en Vercors municipal youth council

Deutsch :

Eine Wanderroute durch den Wald von Narces, die mit Schildern und Werkstätten aus Holz und Seilen markiert ist und Sie dazu einlädt, ein Rätsel zu lösen. Nach einer originellen Idee des Jugendgemeinderats von Autrans-Méaudre en Vercors

Italiano :

Passeggiate nella foresta di Narces, costeggiata da cartelli e laboratori in legno e corda, e risolvete un indovinello. Basato su un’idea originale del Consiglio comunale dei giovani di Autrans-Méaudre en Vercors

Español :

Pasea por el bosque de Narces, bordeado de carteles y talleres de madera y cuerda, y resuelve un enigma. Basado en una idea original del Consejo Municipal de la Juventud de Autrans-Méaudre en Vercors

