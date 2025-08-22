Parcours VTT 63 bleu La Borne des 3 Cantons Espace VTT Ain Forestière Plateau d’Hauteville Ain

Parcours VTT 63 bleu La Borne des 3 Cantons Espace VTT Ain Forestière

Parcours VTT 63 bleu La Borne des 3 Cantons Espace VTT Ain Forestière Hauteville-Lompnes 01110 Plateau d’Hauteville Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Circuit de difficulté moyenne suivant une boucle en forme de 8. Le parcours en sous-bois emprunte le même itinéraire que les pistes de ski de fond.

https://www.hautbugey-tourisme.com/ +33 4 74 12 11 57

English :

Medium-difficulty circuit following a figure-of-8 loop. The route through the undergrowth follows the same itinerary as the cross-country ski trails.

Deutsch :

Mittelschwerer Rundkurs, der einer Schleife in Form einer 8 folgt. Die Strecke durch das Unterholz verläuft auf der gleichen Route wie die Langlaufloipen.

Italiano :

Circuito di media difficoltà che segue un anello a figura di 8. Il percorso nel sottobosco segue lo stesso itinerario delle piste di sci di fondo.

Español :

Circuito de dificultad media que sigue un bucle en forma de 8. El recorrido a través de la maleza sigue el mismo itinerario que las pistas de esquí de fondo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme