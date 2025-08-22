Parcours VTT Istres Istres Bouches-du-Rhône

Parcours VTT Istres

Parcours VTT Istres CEC Les Heures Claires 13800 Istres Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 17000.0 Tarif :

Ce parcours de VTT, vous permettra de découvrir Istres et son milieu naturel. Au départ du Centre Éducatif et Culturel, vous traverserez plusieurs pinèdes et profiterez des espaces naturels istréens le long d’un parcours accessibles.

http://www.istres-tourisme.com/ +33 4 42 81 76 00

English :

This mountain bike trail will enable you to discover Istres and its natural environment. Departing from the Centre Éducatif et Culturel, you’ll cross several pine forests and enjoy Istres’ natural spaces along an accessible route.

Deutsch :

Auf dieser Mountainbike-Strecke können Sie Istres und seine natürliche Umgebung entdecken. Sie starten am Centre Éducatif et Culturel, durchqueren mehrere Pinienwälder und genießen die Natur Istres auf einer zugänglichen Strecke.

Italiano :

Questo percorso in mountain bike vi permetterà di scoprire l’Istres e il suo ambiente naturale. Partendo dal Centro educativo e culturale, attraverserete diverse pinete e godrete delle aree naturali di Istres lungo un percorso accessibile.

Español :

Esta ruta en bicicleta de montaña le permitirá descubrir Istres y su entorno natural. Partiendo del Centre Éducatif et Culturel, atravesará varios pinares y disfrutará de los espacios naturales de Istres a lo largo de un recorrido accesible.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-03-18 par Provence Tourisme Office de Tourisme d’Istres