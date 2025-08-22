Parranquet, un village dans la vallée du Dropt Parranquet Lot-et-Garonne

Parranquet, un village dans la vallée du Dropt A pieds Difficulté moyenne

Parranquet, un village dans la vallée du Dropt 47210 Parranquet Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10700.0 Tarif :

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

English : Parranquet, un village dans la vallée du Dropt

Having started in the valley of the river the Dropt, you have to climb a small hill before discovering the large water reserve of Lac du Brayssou. After you have walked around the lake, the monumental castle of Biron appears, when you are on top of the hill of Dropt Haut.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine